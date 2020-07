El Congreso Estatal rechaza solicitud de crédito al Ayuntamiento de Progreso

TAMBIÉN RECHAZARON LAS SOLICITUDES DE MÉRIDA Y UMÁN / EL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS REPRUEBA QUE DIPUTADOS NO DEDICARON NI DOS MINUTOS A LA DISCUSIÓN DE LA SOLICITUD Y SEÑALA QUE PROGRESO NO TIENE VOZ EN LA LEGISLATURA

PROGRESO.– Ayer, durante la sesión del Congreso, diputados yucatecos rechazaron la solicitud de los ayuntamientos de Mérida, Umán y Progreso, para contratar créditos con el fin de reactivar la economía de sus comunidades mediante la realización de obras y otros proyectos, ante las afectaciones generadas por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Con 11 votos a favor y 13 en contra, las solicitudes de empréstito fueron rechazadas, al no contar con el voto favorable de las dos terceras partes del pleno de la LXII Legislatura, como lo establece la Constitución Política de Yucatán para estos temas.

Por lo anterior, los dictámenes fueron regresados a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Progreso solicitó autorización para contratar unan deuda por $36 Millones de Pesos, dinero con el cual realizaría ocho obras públicas en la cabecera y las comisarías del municipio. Dichas obras, según se dijo en su momento, buscaban reactivar la economía generando empleos para la gente local como albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, jardineros y otros.

DISCUSIÓN EN EL CONGRESO…

En la discusión de las solicitudes de crédito, el diputado Víctor Sánchez Roca (PAN), mencionó que el crédito le permitiría a la presidencia municipal de Mérida hacer frente a la situación económica tan difícil que se presenta por la pandemia del Covid-19, porque “no estamos dando nuestro apoyo a un alcalde, sino a los habitantes de todo un municipio, formado por gente trabajadora que necesita esos ingresos extraordinarios para reactivar su vida económica”.

En contraparte, el legislador Alejandro Cuevas Mena (PRD), indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que no se otorgará a los estados y municipios la garantía del Fondo General de Participaciones, para el pago de préstamos, como pretendía la iniciativa, “porque lo quieren para las elecciones”; además de que el Ayuntamiento de Mérida tiene una deuda de 600 millones de pesos, por el fallo en contra por rescindir el contrato de pago de luminarias.

En su turno, la diputada Milagros Romero, manifestó que, ante esta crisis sanitaria por el Covid-19 y el enorme número de índice de desempleo en salud y servicios públicos, no se le puede cerrar la puerta a los yucatecos hacia una salida a este problema, por lo que este préstamo es en función de la capacidad financiera que tiene dicho ayuntamiento y ahora hay que apoyar al meridano que cumple con sus derechos.

En el mismo sentido, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, mencionó que el aval para un gobierno estatal o municipal debe ser por parte de los ciudadanos, lo que se mostró en la representación en el Cabildo de Mérida que aprobó esta solicitud y “debemos demostrar que somos diputados que representamos a los yucatecos”.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, señaló que el préstamo que se solicita “no es para generar empleos, ni apoyar artistas ni en beneficio de la ciudad, ni mejorar condiciones laborales ni para mayor personal del Ayuntamiento, simplemente porque la ley no se los permite”.

Agregó, que estos empréstitos no resuelven ninguno de esos temas, por lo que manifestó su voto en contra porque «los meridanos que represento, y que tienen muchos años de no ser atendidos debidamente, por cierto, es lo que me han pedido y lo voy a cumplir”.

También en contra, la diputada Leticia Euán Mis (Morena) declaro que se quiere desinformar que no llegan las participaciones federales extraordinarias, pero por el contrario, han sido entregadas en tiempo y forma, ya que respecto al tema de salud, se ha elevado a rango constitucional y se otorga de manera gratuita y de calidad en los estados que se han adherido al INSABI, el IMSS y el ISSSTE han recibido equipamiento médico y es nuestro derecho exigir los servicios de salud.

REACCIÓN DEL ALCALDE DE PROGRESO…

Ayer, tras conocer la decisión del Congreso, el alcalde Julián Zacarías reaccionó y publicó en sus redes sociales que «Esta tarde algunos diputados del Congreso Yucatán, decidieron NO apoyar la economía de las familias #Progreseñas, con la negativa del empréstito que solicitamos para inversión pública productiva en nuestro municipio. A pesar de esta negativa los legisladores que ignoraron que #PROGRESO es el puerto más importante de la Península; no frenaremos nuestro compromiso en mejorar la infraestructura y apoyar a quienes más lo necesiten. Seguiré trabajando en encontrar los medios y mecanismos para que sigamos avanzando.

También publicó que «Parece increíble que no se hayan dedicado ni dos minutos a la discusión en el Pleno sobre el dictamen emitido por la Comisión del ramo; cuando a la capital del Estado le dedicaron casi dos horas de debate. Resulta inaudito y ofensivo que no se considerara la grave situación por la que se atraviesa en el Municipio con motivo de la Pandemia del COVID-19 desde el mes de marzo de este año; y mucho menos considerado los cuantiosos daños que la Tormenta Tropical “Cristobal” dejó a su paso por el Estado. Es inadmisible la falta de respeto y empatía para con los ciudadanos de PROGRESO, única puerta de entrada y salida de miles de toneladas de mercancías y productos así como insumos para la industria local y punto de arribo para el turismo de cruceros que quiera conocer las bellezas de todo #YUCATÁN.

Añadió que «Hoy atestiguamos el desinterés que en las últimas décadas ha sumido al Puerto en el abandono, mismo que hoy tiene nombres y apellidos.

Agradezco y reconozco a las y los diputados de todos los partidos que privilegiaron el interés ciudadano por sobre las razones políticas.

Con pesar constatamos que Progreso no tiene voz en el Congreso de Yucatán».

CANDIDATAS A CONSEJERAS…

De igual forma, se regresó a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, el dictamen con la terna de candidatas a ocupar el cargo de Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), porque ninguna de las aspirantes contó con el voto de las dos terceras partes del total de las diputadas y los diputados, como marca la ley.

Nuevo Periodo Extraordinario

Momentos Después, la Diputación Permanente aprobó por unanimidad realizar el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, el próximo martes 14 de julio del presente año a las 11 horas.

La presidenta del cuerpo colegiado, Janice Escobedo Salazar (PRI), informó que después de la celebración de esta plenaria extraordinaria, los trabajos legislativos entrarán en un receso, en acuerdo con los presidentes de las comisiones permanentes que todavía tienen asuntos pendientes, con el fin de salvaguardar la salud de quienes integran el Congreso de Yucatán.

En el próximo periodo extraordinario se discutirán y votarán dos dictámenes por el que se modifica la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, uno en materia de rastreadores satelitales y otro sobre transporte alternativo.

Además, el dictamen por el que se modifican la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en materia de violencia política por razón de género y paridad de género.

También el dictamen por el que se modifican diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán y del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de cerrajeros; el dictamen por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de incrementación de penas en los delitos de violación y violación equiparada.

Así mismo, el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Vial del Estado de Yucatán; el dictamen por el que se expide la Ley de Educación del Estado; el dictamen por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Por último, la propuesta de Acuerdo para solicitarle al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la comparecencia al Congreso del Estado del Secretario de Salud, presentado por los Diputados Integrantes de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional.

Por otro lado, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa de la diputada Kathia Bolio, para reformar el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado; así como a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la iniciativa para expedir la Ley de Educación del Estado, suscrita por Miguel Candila Noh (Morena).