El Coronavirus se ensaña con una familia de Chicxulub Puerto

PIDEN APOYO PARA CONOCIDO PERMISIONARIO PESQUERO, CUYA FAMILIA ENFERMÓ / USTED PUEDE SUMARSE Y APOYAR ESTA CAUSA / REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADES DE AYUDA EN LA COMUNIDAD

PROGRESO.– En medio de la pandemia de Covid-19 que afecta a numerosos progreseños, vecinos de Chicxulub Puerto se han unido en favor de una noble causa: apoyar al la familia del señor José del Carmen Betancourt Ávila, popularmente conocido como “La Chepa”, quien se encuentra en delicado estado de salud.

La familia de este permisionario de pesca de ribera en Chicxulub Puerto, pasa por apuros económicos luego de que el Coronavirus prácticamente se ensañó con toda su familia: su esposa, Moramar Castillo Trejo; sus hijos Valentín, María del Mar y Astrid, su nuera y sus cuatro nietos, según publicaron medios locales.

Se informó que la esposa, hijos y nietos de “La Chepa” se aislaron y superaron el Covid-19.

Uno de sus hijos, Valentín, apenas sale de la cuarentena y, junto con sus hermanas, tratan de salvar la vida de su papá; los pronósticos médicos son reservados, pero hay esperanza que se salve del Covid-19.

Originario de Holbox, Betancourt Ávila, de 53 años de edad, radica en Chicxulub Puerto desde hace años.

En la comisaría está su familia, trabaja en la pesca y, como permisionario, emplea a ribereños que capturan especies de escama y pulpo.

María del Mar Betancourt Castillo narró que su papá se comenzó a sentir mal el 25 de junio, con síntomas de gripe; pensaron que sería pasajero, pero al acudir a una clínica le diagnosticaron una afección en la garganta.

El sábado 11 empeoró con fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, y dificultad para respirar; le hicieron la prueba de dengue y resultó negativa.

Aunque tenía síntomas de Covid-19, no le hicieron la prueba de esa enfermedad.

El médico David Canché acudió a la casa de “La Chepa”, lo auscultó, informó que la oxigenación de los pulmones pasó de 70 a 45% y en cualquier momento le podría ocurrir un paro cardiorrespiratorio, y recomendó que se le suministre oxígeno.

Entonces consiguieron dos tanques de oxígeno, entre ellos uno prestado por una llantera de Chicxulub.

Del sábado 11 al martes 21, por llenar el tanque de oxígeno pagaron $2,000 ($20,000 en 10 días), más el tratamiento de nebulización.

Se turnaron para atender a “La Chepa”, quien estuvo consciente pero angustiado porque no mejoraba.

El miércoles 22, con el enfermo casi moribundo y con dificultad para respirar, la familia solicitó los servicios del doctor Guilbardo Carrillo, quien les dijo que el Covid-19 ya lo afectaba severamente y que ellos tenían una disyuntiva: dejarlo aislado en casa con oxígeno y suero, o internarlo en una clínica para que reciba atención especializada.

Decidieron lo segundo, pero, según María del Mar, nunca pensaron que sería difícil. Pasaron un vía crucis y un peregrinar para que lo reciban en un hospital.

Ese miércoles a las 3:30 de la tarde, en la ambulancia de la Cruz Roja asignada a Chelem, “La Chepa” fue llevado al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), de la Secretaría de Salud federal. Debieron llevar tanque de oxígeno porque el de la ambulancia no estaba lleno.

Ahí les informaron que no había camas disponibles y lo constataron, dijo María del Mar, pues en los pasillos había enfermos conectados a tanques de oxígeno.

Decidieron ir a la clínica privada Star Médica, donde de entrada les pidieron depositar $330,000 para recibir al enfermo y al día siguiente otros $330,000, o sea $660,000 para que lo reciban, más el costo del tratamiento que podría ser de $50,000 diarios, detalló María del Mar.

Contactaron a un médico y él les dijo que podían llevar a “La Chepa” al Hraepy, donde al llegar les informaron que lo recibían, pero deben llevar tanques de oxígeno, estar atento del paciente y cambiar el tanque cada vez que uno se termine.

Un conocido les recomendó llevarlo al Centro Médico Pensiones, donde les pidieron depositar $70,000 para ingresar al enfermo.

Los familiares los reunieron y pagaron. El jueves 23 depositaron otros $40,000.

Ante la gravedad, en la clínica de inmediato intubaron a “La Chepa” y lo sedaron. El costo diario de hospitalización es de unos $50,000. Anteayer domingo, la cuenta llegó a $350,000.

“La Chepa” sigue grave, sus pulmones están al 50% y muy dañados, pero hay esperanzas de recuperación.

Debe estar hospitalizado unas tres semanas. Ante los gastos, la familia piensa trasladarlo al Hraepy o a una clínica del IMSS.

Para pagar los gastos de su esposo, Moramar Castillo puso en venta una casa e hipotecaría la casa familiar.

Por medio de las redes sociales, la familia pidió ayuda. El alcalde Julián Zacarías ofreció ayudarlos, pero no saben qué tipo de ayuda les dará, dijo María del Mar.

USTED PUEDE AYUDAR…

La familia pone a disposición el número de cuenta 4213166110730789, tarjeta bancaria de HSBC, para recibir apoyo económico. También se puede contactar a la familia en la calle 8-A, colindante con la ciénaga en Chicxulub. Además, familiares, amigos y conocidos realizan diversas actividades en apoyo de «La Chepa».