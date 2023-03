El DIF Yucatán fortalece lazos con Sistemas Municipales en beneficio de la población

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó el Primer Encuentro con Sistemas DIF Municipales, en el cual participaron presidentas y directoras de los 106 municipios.

MÉRIDA.– Con el propósito de fortalecer las alianzas en beneficio de la población de los 106 municipios del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, organizó el Primer Encuentro con Sistemas DIF Municipales, siguiendo la instrucción del Gobernador Mauricio Vila Dosal de hacer equipo para alcanzar mejores resultados en beneficio de las familias yucatecas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, María Teresa Boehm Calero, directora general del Sistema Estatal destacó la labor y compromiso de las presidentas y directoras de los DIF Municipales de servir a la ciudadanía, principalmente la que más necesita.

“Nuestra institución es muy grande y a veces no se logra ver todo lo que hacemos. En cada una de nuestras áreas, se brinda atención sin descanso, ya que no sólo es entregar un bastón o silla de ruedas, es mejorar la movilidad; o un paquete alimentario, sino contribuir a una buena alimentación y economía de una familia completa; no es una simple plática, es promover el desarrollo integral de las personas brindándoles herramientas para su vida diaria”, señaló.

La funcionaria estatal remarcó que como parte de las acciones que se realizan de manera coordinada con los 106 municipios está la estrategia Hambre Cero, a través de la cual, se beneficia a más de 220 mil personas con programas como Asistencia Integral en Alimentación, Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida, los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, los Desayunos Escolares y el programa Salud y Bienestar Comunitario.

De igual manera, a través de las 73 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) se atiende a más de 56 mil 596 personas con servicios de terapia física y ocupacional, estimulación temprana y robótica sensorial con TOi Robot, entre otros más, promoviendo que cada municipio cuente con su propia UBR para garantizar el servicio en todo el territorio yucateco.

Asimismo, en coordinación con las autoridades municipales también se realizan los Club del Adulto Mayor, con los que se brinda atención a este sector de la población con actividades académicas, recreativas, deportivas y culturales como pláticas, foros intergeneracionales, encuentros, concurso anual para elegir a la persona adulta mayor del año, entre otras, presente en 27 municipios y beneficiando a más de mil 400 personas con el apoyo de las y los promotores municipales.

En este mismo sentido, también están los Centros de Desarrollo Familiar Municipal y Urbano en 46 municipios, ofreciendo de manera semestral 74 talleres como pintura textil, manualidad, urdido de hamaca, tejido, bordado a mano y a máquina, cocina y repostería, y otros más, con los que se beneficia a más de 3 mil personas.

Por último, la titular del Sistema Estatal hizo un llamado a las presentes para seguir trabajando en equipo para lograr mejores resultados a través de una agenda conjunta que ofrezca más y mejores servicios a las familias.

Durante el evento, también se entregaron 13 mil 200 anteojos para vista cansada DON 44/200 donados por el Sistema Nacional DIF para beneficiar a grupos prioritarios de los 106 municipios de Yucatán.