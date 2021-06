El DIF Yucatán y Unicef constatan avances de programa en favor de la niñez

PETO.– Doña Wendy Borges Yupit y su hija Emily, de un año, viven en una casa rodeada de árboles frutales y cítricos, a los cuales les ha sacado provecho para ofrecerle a su pequeña una alimentación saludable gracias a los mensajes de orientación que recibe como parte del programa piloto MHealth Nutres, que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Los mensajes que me envían me han servido mucho, sobre todo porque me dicen qué puedo darle de comer a mi hija de acuerdo a su edad. Poco a poco he comenzado a darle las frutas que cosechamos aquí en casa y sé que es bueno para su salud”, aseguró la mujer en su hogar de Peto, durante la visita que le hicieron Juan Barea Canul, encargado de la Dirección del DIF Yucatán, y Mauro Brero, director del área de Nutrición de Unicef México.

“Gracias a la alianza que estamos haciendo con Unicef, estamos fortaleciendo nuestras acciones para que las yucatecas y yucatecos tengan una mejor calidad de vida a través de una buena alimentación”, aseguró Barea Canul ante Delhi Trejo Hernández y Matthias Sachse, oficiales de Nutrición de la representación del organismo internacional en el país.

Mediante dicho esquema, a los teléfonos celulares de 201 beneficiarias del Programa de Asistencia Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida, pertenecientes a 42 municipios, llega información personalizada, útil, oportuna y práctica sobre cuidados acordes con la etapa de embarazo o el periodo de crecimiento de las y los infantes

Gracias a lo anterior, María Valentina Sosa Chan ha podido utilizar mejor los productos del paquete alimentario que recibe para su hijo Santiago. “Los mensajes son muy útiles, me ayudan pasa saber cómo preparar el frijol, el arroz o la leche que le doy”, señaló.

Además de platicar con las beneficiarias, el equipo interdisciplinario pudo observar la labor de medición de peso y talla y la orientación alimentaria personalizada que otorgan nutriólogas y nutriólogos del DIF Yucatán a las personas que participan en la estrategia.

Con este trabajo coordinado, se busca garantizar el bienestar integral de las embarazadas y sus bebés desde la gestación, con una correcta nutrición y educación alimentaria. Opera en 86 municipios en situación de vulnerabilidad con atención para dos mil 658 mujeres y lactantes.

Barea Canul agregó que “la alimentación es pieza clave durante la niñez, de ello depende que las niñas y niños tengan un buen desarrollo. Estamos seguros que esta estrategia que implementamos con Unicef rendirá frutos muy positivos en el futuro”.

Tras las visitas realizadas, Mauro Brero reconoció la labor del DIF Yucatán para implementar acciones en favor de la niñez y señaló que, proximamente, los beneficios de MHealth Nutres se expandirán a todas las mujeres y niñas y niños inscritos al Programa de Asistencia Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida.

Informó que el DIF Yucatán y Unicef también trabajarán en temas como la creación de la figura de “Promotoras de la lactancia y la alimentación” en cada municipio, así como un programa para la prevención, detección y atención oportuna de la anemia.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa sumando esfuerzos con organismos internacionales para seguir brindando atención oportuna a mujeres, niñas y niños, a fin de garantizar su salud a través de una correcta nutrición y educación alimentaria.