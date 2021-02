El Dr. Alvarado se registra como precandidato de Morena a la alcaldía de Progreso

PROGRESO.– El Dr. Leandro Raúl Alvarado Naal, se registró este lunes como precandidato de Morena a la alcaldía de Progreso, tras cumplir con el proceso que marca el partido.

El Dr. Alvarado, quien es uno de los nueve aspirantes a la nominación, cumplió con su registro acompañado de un grupo de simpatizantes y colaboradores.

Tras su registro ante el instituto político, destacaron que de los nueve aspirantes, el Dr. Alvarado es el único afiliado al Partido Morena, pues es miembro fundador, además de que es el único que desde hace años viene trabajando en pro del fortalecimiento del partido y defensa del voto y que pese a la derrota en su primera elección en el 2018, nunca ha dejado de trabajar para Morena y su expansión en este puerto.

Como se sabe, Alvarado Naal fue candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el pasado proceso electoral de 2018, siendo así el primer candidato de Morena en este puerto. Ahora busca ser nuevamente candidato para contender con una estructura más fortalecida.

Como ya informamos, los otros ocho aspirantes a la candidatura son conocidos ex priistas, ex panalistas y ex panistas, quienes ahora buscan una posición en el partido, pero no cuentan con afiliación ni con trabajo partidista que los preceda. (ProgresoHoy.com)