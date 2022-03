El equipo de emergencias informó que la central nuclear esta dentro de las normas

UCRANIA.– El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que el incendio que se produjo en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, en el sureste del país, está “dentro de las normas” y aclaró que se desató en un edificio fuera de la planta misma.

El estado del incendio en la central nuclear es normal”, indicó en su cuenta de Telegram.

De acuerdo con esta fuente oficial, el incendio se produjo en el edificio de formación “fuera de la central nuclear” misma.

Explicó que se desconectó del sistema único de energía la tercera unidad y que solo la cuatro está en funcionamiento.

Añadió que mientras continúan los combates, los servicios de emergencia no pueden extinguir el incendio.

Los rescatistas están a la espera”, afirmó.

Al respecto, el presidente Volodímir Zelenski advirtió que “Europa debe despertar” ante el “terrorismo nuclear” de Rusia.

Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos, que, dijo, conocen perfectamente la palabra “Chernóbil“, en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986.

“Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más”, dijo, en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia.

“Europeos, despierten, por favor díganselo a sus políticos. Las tropas rusas están bombardeando la planta de energía nuclear en Ucrania, la central nuclear de Zaporiyia en Energodar. Hay 6 unidades de potencia, una unidad de potencia explotó en Chernóbil”, enfatizó el presidente ucraniano.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

El alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov, indicó este viernes en su cuenta de Telegram que en la central nuclear se desató un incendio tras disparar las fuerzas rusas contra la planta y que se declaró una amenaza para la primera unidad tras haber sido alcanzada por proyectiles.

“¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas”, escribió.

La Guardia Nacional confirmó el incendio en la planta en su canal oficial de la misma red social.

“Hay un incendio en la base de la central nuclear de Zaporiyia. A pesar de esto, el enemigo continúa disparando en dirección a la estación”, denunció.

Un trabajador de la central que proporciona regularmente información en un vídeomensaje a las autoridades sobre la situación informó de la existencia de “una amenaza para la primera unidad de energía de la estación” tras haber sido alcanzada por la artillería rusa.

El portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, explicó que hace unos días la unidad se puso en estado de reparación programada, pero que aún había combustible nuclear dentro del reactor que no se había descargado.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un tuit que la medición de la radiación en la planta “es actualmente normal”, pero señaló que el Ejército ruso la bombardea “desde todos los lados”.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

“Si explota será 10 veces más grande (la catástrofe) que Chernóbil” en 1986, alertó.

“Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente, permitir el acceso a los bomberos y crear una zona de seguridad”, tuiteó.