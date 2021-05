El ex alcalde Cortés y todo su Cabildo, bajo proceso penal

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN BUSCA PROCESAR A LOS 11 INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 2015-2018 / DIFIEREN AUDIENCIA PARA JUNIO, POR CAMBIO DE DEFENSORES



PROGRESO.– La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado de Yucatán , vincularía a proceso judicial al ex alcalde José Cortés Góngora y a otros 10 regidores que integraron el Cabildo 2015-2018, acusados de incurrir en diversas anomalías durante la pasada administración.Ayer, el Juzgado de Control en Progreso, realizó una audiencia para vincular a proceso judicial a Cortés Góngora y a los ediles de su gestión, a quienes se les notificó que todos estarían acusados de cohecho.En caso de proceder las denuncias en contra de la pasada administración municipal, ésta sería la primera vez que una autoridad procesaría a los 11 integrantes de un Cabildo, pues por lo general las acusaciones son en contra del ex primer edil, el ex Síndico, el ex tesorero y ex Secretario de la Comuna.Cabe señalar que este tipo de denuncias sobre corrupción por lo general no proceden en contra de los ex funcionarios, y en algunos casos, se prolongan demasiado que incluso los ciudadanos se olvidan de las irregularidades cometidas.En el caso actual, la Fiscalía Anticorrupción no llegó a formular la imputación contra los ex servidores públicos porque los acusados designaron nuevos defensores jurídicos y solicitaron a la juez diferir la audiencia para que, en aras de una adecuada defensa, los nuevos abogados conozcan los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y los hechos por los que se les busca imputar, según publica Diario de Yucatán, que hoy difundió una nota al respecto.En la audiencia no se dieron a conocer los detalles de las acusaciones que pesan contra todo el Cabildo porque no se dio lectura de las mismas por los cambios de defensores que solicitaron.La jueza que tiene el caso a su cargo, determinó diferir la audiencia para el mes de junio.

QUIÉNES INTEGRARON EL CABILDO 2015-2018…

Como se recordará, la pasada administración 2015-2018 estuvo encabezada por José Isabel Cortés Góngora, quien en el 2015 ganó las elecciones abanderado por el partido Nueva Alianza.

En aquel entonces, Cortés fue postulado siendo un completo desconocido en la política de Progreso, pero fue el único que se prestó para abanderar los intereses de quienes le patrocinaron su campaña, en este caso, los mismos priistas que traicionaron a la entonces candidata tricolor, Jéssica Saidén Quiroz (actual abanderada de Morena a la alcaldía).

José Cortés, quien era llamado «El candidato del pueblo», terminó haciendo del Ayuntamiento un cochinero, en contubernio con los ediles y algunos directores, coordinadores y funcionarios de su gestión, entre los que había incluso tres priistas y un panista, quienes cedieron ante la tentación del dinero.

En el 2018, tras ganar las elecciones y ordenar una inmediata auditoría a la administración «turquesa», el entonces alcalde Julián Zacarías Curi interpuso varias denuncias. Las denuncias han continuado su curso y se desconocían sus resultados hasta hoy que se sabe que sí siguen vigentes.

El Cabildo 2015-2018 que hoy está en el ojo de las autoridades estuvo integrado por:

1. José Cortes Góngora (Presidente Municipal)

2. Enrique Ordaz Martínez (Síndico)

3. María del Carmen Villanueva Avila (Secretaria de la Comuna)

4. Leonardo Javier Camargo Osorno

5. Enrique Alejandro Pool Vázquez

6. María Isabel Hernández Tec

7. Arturo Enrique Núñez Castro

8. Jorge Méndez Basto (PRI)

9. Gabriela Flores Chan (PRI)

10. Margarita Peniche Linot (PRI No aparece)

11. Jorge Casanova Simá (PAN)