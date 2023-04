El Gobernador Mauricio Vila Dosal renueva más de 1,400 concesiones de transporte público

Del total, el 29% serán taxis y 71%, vans del FUTV.

MÉRIDA.- Para continuar con la transformación de la movilidad y el transporte público en el estado, además de dar certeza jurídica a las familias que dependen del ingreso generado por el servicio, el Gobernador Mauricio Vila Dosal otorgó 1,433 certificados de renovación de concesiones a socios del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

Tras la entrega de constancias, de las cuales el 70% pertenece a hombres y 30% a mujeres, Vila Dosal reconoció que Yucatán es uno de los estados más seguros del país, gracias al apoyo de este grupo, que trabaja en coordinación con el Gobierno y las Policías tanto estatal como municipal.

“Porque lo que nosotros no vamos a permitir, el comandante Saidén ni un servidor, es que este sindicato de taxistas, que es bueno, trabajador, dinámico y cumple con la ley, se nos descomponga; el día que alguien les presione, que alguien les quiera obligar, que nos lo reporten, van a contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y van a contar con el apoyo del Gobernador”, aseveró.

Ante el secretario de FUTV, Héctor Alberto Fernández Zapata, Vila Dosal destacó que su administración continúa promoviendo a la entidad, no solamente en todo México, sino el mundo, para que vengan más empresas a invertir y generar empleos de talla internacional, también para que haya más turismo en Mérida, Izamal y Valladolid, porque esto genera beneficios a los transportistas.

“Por eso, es importante hablar bien de Yucatán, porque Yucatán no es el Gobierno, Yucatán somos todos los que aquí vivimos; por eso, les quiero pedir esto y, ya para terminar, decirles que estamos haciendo los cambios que Yucatán necesita para que podamos transformar este estado para bien, y esos cambios, por ejemplo, seguramente, ustedes están viendo lo que hemos hecho con el transporte público, el “Va y ven”, recalcó.

Al agradecer al Gobernador el apoyo que ha brindado al sindicato, Fernández Zapata reiteró el respaldo de los socios en las gestiones que realiza para el bien del estado y la ciudad.

Por su parte, el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Rafael Hernández Kotasek, explicó que se renovará 1,433 concesiones en 103 de los 106 municipios, de las cuales 29% son taxis y 71%, vans, ambos con vigencia de 10 años; actualmente, se cuenta con 3,120 del FUTV, 1,710 y 1,410, respectivamente. Las demarcaciones que más renuevan son Mérida, con 689; Umán, 89; Hunucmá, 35; Tinum, 33, y Acanceh, 29, lo que representa el 60% del total.

El funcionario precisó que, en cuanto al calendario de entregas, se dividió en 6 regiones; la primera será Valladolid, del 15 al 26 de mayo, en el local del Sindicato “Adalberto Aguilar Osorio”; la segunda, en Tizimín, del 15 al 23 de junio, en el Recinto Ferial; la tercera, en Kanasín, del 10 al 21 de julio, en el Catastro Municipal; la cuarta, en Mérida, del 29 de mayo al 16 de junio, en el FUTV; la quinta, en Umán, del 26 de junio al 7 de julio, en el Polifuncional, y del 24 al 28 de julio, en el domo de Tekax.

Cabe mencionar que, en cada región, se realizará la inscripción de renovación vehicular, designación del beneficiario y registro, donde se contempla también verificación de unidades, cambio de motor, vehículo y canje de placas.

Sobre las Rutas Nocturnas, Kotasek detalló que, en 7 meses de operación, mueven a 12,000 personas por semana; además, han incrementado 50% los usuarios en los últimos meses, el pago es 100% electrónico y se ha ampliado el horario de servicio desde las 21:30 horas. A partir de agosto, el servicio se prestará de lunes a domingo, para que la ciudad cuente con transporte público las 24 horas, los 365 días del año.

Recordó que, como parte de la modernización del servicio, hay nuevas disposiciones a mejorar, como el tarjetón de operadores, que deberán portar para identificarse y registrarse ante la Dirección de Transporte; de no tener este documento, no podrán manejar unidades sin importar la empresa o concesionario que contrate, y se contempla la implementación de uniformes cuando se encuentren en cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, sobre identificación de unidades, los vehículos deberán portar el número de concesión de manera visible, así como la rotulación de la agrupación o persona moral correspondiente; la capacitación a operadores en materia de movilidad, accesibilidad universal, calidad en el servicio, prevención de acoso e igualdad de género, y las pruebas toxicológicas que los operadores deberán realizar en antidopaje y alcoholemia, de forma trimestral o cuando lo requiera la autoridad.