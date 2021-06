El Gobernador Mauricio Vila informó que, en la jornada de ayer se aplicaron un total de 37,895 vacunas en el estado

Un total de 37,895 vacunas se aplicaron en la jornada de ayer en Mérida y en el interior del estado a los sectores de población de adultos mayores de 60 años y más, personas de 50 a 59 años y de 40 a 49 años, informó el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Entrevistado tras realizar un recorrido de supervisión al módulo habilitado en el 11 Batallón de Infantería, donde se aplican segundas dosis a adultos mayores de 60 años y más, el Gobernador afirmó que ha sido un día más de vacunación en el estado que se desarrolla en orden y de forma óptima.

Acompañado del titular de la Secretaría de Salud del estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, el Gobernador brindó un balance del avance de vacunación en el estado en el que en el día de ayer se aplicaron 22,466 segundas dosis AstraZeneca a adultos mayores de 60 años y más, de las cuales 1,790 fueron administradas en la ESAY; 1,138 en Villa Palmira; 2,692 en el local de la Canaco Servytur; 1,064 en la Base Aérea Militar Número 8; 2,090 en el Instituto Tecnológico de Mérida; 7,138 en el Siglo XXI; 3,534 en la Unidad Deportiva Kukulcán; 980 en el 11 Batallón; y 2,040 en el Sindicato de Telefonistas.

De igual manera, continuó el Gobernador, se administraron 2,801 primeras dosis Pfizer en personas de entre 50 y 59 años, lo cual se realizó de la siguiente manera: 468 fueron administradas en la ESAY; 376 en Villa Palmira; 474 en el local de la Canaco Servytur; 420 en el Instituto Tecnológico de Mérida; 46 en el Siglo XXI; 627 en la Unidad Deportiva Kukulcán y 390 en el 11 Batallón.

Sobre la vacunación en el interior del estado, Vila Dosal señaló que ayer se aplicaron 2,256 primeras vacunas Pfizer en adultos de 50 a 59 años, de las cuales 78 se destinaron a Tinum, 108 en Chichimilá, 450 en Dzan, 444 en Chocholá, 422 en Cansahcab, 378 en Chankom y 376 en Telchac Pueblo.

Acerca de la vacunación de primera dosis Sinovac en adultos de 50 a 59 años en el interior del estado, Mauricio Vila detalló que, se aplicaron 3,482 dosis, de las cuales 373 se administraron en Calotmul, 388 en Cuzamá, 378 en Dzemul, 380 en Huhí, 410 en Río Lagartos, 402 en Sacalum, 376 en Sucilá, 392 en Tetiz y 383 en Tixméhuac.

Este día, indicó, se inició con este sector de la población de 50 a 59 en los municipios de Cenotillo, Chapab, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Dzitás, Dzoncauich, Mocochá, Santa Elena, Tahmek, Tekantó, Tunkás, Uayma y Yaxkukul.

En tanto, el Gobernador informó que, en su primera jornada, se aplicaron 6,890 vacunas AstraZeneca en el interior del estado a personas de 40 a 49 años de edad que se dividen en 2,790 vacunas en Kanasín, 1,500 en Tizimín y 2,600 en Umán.

Ante el coordinador Estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, el Gobernador y el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, Vila Dosal realizó un llamado a los yucatecos a disminuir la movilidad, sobre todo, en el aspecto social.

“Estamos en una alerta, no una alarma, por eso la petición es a no bajar la guardia, hay que reforzar los hábitos del uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, en los centros laborales continuar verificando los síntomas y no debemos dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad debido a que los indicadores habían bajado y empezó a avanzar la vacunación, debemos tomar en cuenta que esta pandemia sigue y debemos ser responsables, disminuir la movilidad especialmente social y la de los jóvenes y, si es necesario, el Gobierno tomará nuevas medidas de forma responsable, como lo hemos hecho”, indicó el Gobernador.

Acompañado del coronel Gustavo Caratachea Esparza, comandante del XI Batallón de Infantería, Mauricio Vila también invitó a los ciudadanos a hacer uso de la democracia y salir a votar el próximo domingo de forma responsable siguiendo los protocolos.

“El llamado sería a todos los actores políticos, pero especialmente a todos los ciudadanos a que todos pongamos de nuestra parte para que esto sea un proceso electoral tranquilo como los que se acostumbran en Yucatán, pero, sobre todo, seguro donde podemos acudir a votar con nuestro cubrebocas y guardando la sana distancia, cumpliendo las disposiciones sanitarias”, aseveró.

Momentos antes, Vila Dosal realizó una visita de supervisión en la sede de vacunación en el 11 Batallón de Infantería, donde constató que este proceso se desarrolle de forma ágil en las áreas de recepción, vacunación y observación. Proceso por el que pasó Leydi Rocío Baeza de 79 años de edad y constató el Gobernador.

«Me siento muy bien de recibir ya la última vacuna que ya lo deseaba para estar más tranquila ante esta pandemia», señaló la mujer.

Leydi Rocío indicó que durante la pandemia se sintió con desesperación y estrés, sin embargo, los sentimientos se han revertido este día al recibir la segunda dosis contra el Coronavirus que, además, asegura le brindará autosuficiencia.

«Con la vacuna ya me sentiré más segura, aunque eso sí, como han indicado las autoridades no hay que bajar la guardia y yo seguiré aplicando loa protocolos sanitarios», finalizó.

Este punto de vacunación también cuenta con una zona habilitada para la vacunación en el vehículo, la cual está destinada a las personas que por su edad o algún padecimiento tienen dificultad para caminar y bajarse de su transporte, por lo que personal del módulo acude hasta ellos para realizarles el procedimiento.