El gobernador Mauricio Vila inició la distribución de 211 mil chamarras de «Impulso Escolar»

SEYÉ.– Para proteger la salud de los niños y las niñas ante el inicio de la temporada invernal y, con ello, prevenir enfermedades respiratorias comunes en esta época del año, el Gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha la distribución de 211 mil 207 chamarras del programa “Impulso Escolar” a alumnos de escuelas primarias públicas de todo el estado.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Seyé, además de entregar las primeras prendas de este esquema que estarán llegando a los estudiantes de todos los planteles públicos de este nivel, el Gobernador también encabezó el inicio de la distribución de becas económicas a 16 mil 122 estudiantes de primaria y secundaria, a fin de apoyar con los gastos de su educación y aliviar con ello la economía familiar.

Acompañado de la subsecretaria de Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carmen Ordaz Martínez, Vila Dosal igual constató el equipamiento a Escuelas de Tiempo Completo de esta localidad, las obras de mantenimientos a escuelas del estado y el funcionamiento del consultorio del programa «Médico a Domicilio».

En el marco de su visita, el Gobernador reiteró su llamado a no bajar la guardia en las medidas de prevención durante la temporada decembrina, ya que el Coronavirus aún no se acaba y esta Navidad no es como cualquiera. «Digamos no a las posadas, tenemos que hacer una Navidad segura sólo con nuestra familia para evitar rebrotes en enero y poner en riesgo la salud de todos».

Al dar detalles sobre la entrega de chamarras del programa Impulso Escolar, el titular de la Sedesol, Roger Torres Peniche, indicó que, a pesar de que las clases no son presenciales y los niños no acuden a los planteles, esta prenda es de mucha utilidad en esta temporada para cuidar de la salud de los niños.

Asimismo, informó para la elaboración de las piezas se recurrió a 76 productores, impactando así a más de 1,200 familias yucatecas y contribuyendo a la reactivación económica, por lo que destacó la coordinación y compromiso de la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) para la elaboración de las prendas.

Debido a la pandemia del Coronavirus, las chamarras serán llevadas por personal del Gobierno del Estado a cada uno de los planteles, por lo que serán los directores y maestros los encargados de entregar estos artículos a los padres de familia, quienes deberán acudir a las escuelas de sus hijos en la fecha y horario programado por las autoridades escolares, con el objetivo de que se realice en orden, siguiendo las medidas de prevención y evitando amontonamientos.

Sobre la entrega de Becas Económicas, la titular de la Secretaría de Educación (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, señaló que, mediante este esquema, en este municipio, se está beneficiando a 94 alumnos becados, con un monto de 61 mil pesos.

Hay que señalar que, debido a la situación de pandemia, los pagos se están realizando por vía depósito bancario, solo en el caso de los nuevos beneficiarios se estarán entregando hasta los domicilios. La entrega corresponde a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Entre los beneficiarios de estos dos esquemas se encontraba, Jair Renán Aldana Lara, de la Escuela Primaria Salvador Alvarado, quien, junto con su mamá, María Victoria Lara Palomo, recibió el pago de su Beca Económica de manos de Vila Dosal, apoyo que le será de gran apoyo para ayudar con

la cuota del servicio de internet, que se ha vuelto imprescindible para tomar sus clases y enviar sus tareas.

«Este dinero nos cae muy bien y más ahora que no hay trabajo, además de que mi niño está muy contento por este reconocimiento», afirmó.

La madre de familia dijo sentirse orgullosa del esfuerzo que hace su hijo, especialmente, ahora durante la pandemia, por lo que la Beca Económica se ha convertido en un importante estímulo para que el pequeño de 7 años continúe realizando sus tareas.

Como parte de su visita a esta demarcación, el Gobernador constató la entrega de equipamiento a Escuelas de Tiempo Completo, programa mediante el cual se está beneficiando a 118 escuelas comunitarias de 49 municipio que se incorporaron al Servicio de Alimentación al inicio del presente ciclo escolar o que ya vienen operando con esta modalidad y que en años anteriores han recibido estos apoyos, favoreciendo así a 16,508 alumnos de este tipo de planteles a través de una inversión de 57.4 millones aproximadamente.

Solo en Seyé, recibieron equipamiento 2 escuelas: un preescolar indígena y otro comunitario, llegando los beneficios a un total de 232 alumnos mediante una inversión de más de 54 mil pesos. Entre lo que se les dotó se encuentra equipo de Protección Civil, como Botiquín de primeros auxilios, extinguidores, Kit de señalética de polietileno; equipo de Supervisión de Alimentos, tales como termómetros taylor, cepillos profesionales para lavado de manos, kit de medición de cloro residual, cubrebocas quirúrgicos triple capa.

De igual manera, enseres de cocina, entre vasos y platos de melanina, cubiertos, ollas y arroceras; mobiliario como una mesa y sillas plegables; equipamiento como congelador, puertas, licuadora industrial y eléctrica; así como diversos insumos y artículos de limpieza.

Junto con la alcaldesa de Seyé, Lizbeth María Cauich Puch, Vila Dosal también verificó las obras de mantenimiento menor y construcción y ampliación de espacios educativos que se efectuaron en 7 escuelas de esta localidad con una inversión total de más de 1.2 millones de pesos.

Momentos antes, el Gobernador visitó los consultorios pertenecientes al programa “Médico 24/7” de este municipio, que forman parte de los 105 módulos establecidos en cada cabecera municipal para brindar atención médica complementaria cuando los centros de salud terminen su horario.

De igual manera, Vila Dosal acudió al comedor Kooteen Hanal, desde donde se ofrecen 120 comidas diarias a adultos mayores y personas con discapacidad; y visitó la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Seyé, donde constató su funcionamiento.

El municipio de Seyé es uno de los municipios donde se benefició a la población con las 17,000 acciones de vivienda que el Gobierno del Estado realiza junto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a través de una inversión de 900 millones de pesos, como Juventino Canté Pech.

El hombre de 59 años es uno de los beneficiarios, con la construcción de un baño acondicionado para personas con discapacidad, ya que su esposa sufre de artritis reumatoide, enfermedad que le impide caminar por lo que tiene que moverse en silla de ruedas.

Junto con su esposa y sus 3 hijos, Juventino se encuentra muy feliz por este gran logro para su familia, por lo que agradeció a Vila Dosal esta oportunidad de contar con una vivienda más digna.

«Estoy muy agradecido por este baño, está muy bien y es especial para las necesidades de mi mujer. Gracias por apoyo que nos dio, más ahorita en la pandemia», dijo.