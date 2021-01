El gobernador Mauricio Vila supervisa vacunación contra Covid en Tekax

TEKAX.– El Gobernador Mauricio Vila Dosal acudió este día al Hospital General de Tekax para verificar el proceso de aplicación de la vacuna contra el Coronavirus al personal de salud que otorga atención en el área Covid de este nosocomio, uno de los 16 centros hospitalarios y clínicas en donde se lleva a cabo esta estrategia en el estado.

Durante su visita en este lugar, el Gobernador recorrió las instalaciones que se habilitaron para el proceso de vacunación, trayecto en donde estuvo acompañado del Coordinador Estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca y de los comandantes de la IX Zona Naval, vicealmirante, Carlos Humberto Lanz Gutiérrez y de la 32 Zona Militar, General de Brigada Francisco Miguel Aranda Gutiérrez.

Ahí, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, explicó que de acuerdo con el reporte del cierre de la jornada de ayer jueves ya se ha aplicado el 66% del total del primer envío de vacunas que llegó el pasado martes. En el caso particular de Tekax, informó que hoy se termina de aplicar las dosis asignadas a este hospital.

Asimismo, Sauri Vivas detalló que, como se informó desde un principio, en esta primera fase se está vacunando al personal de salud de las áreas Covid de 16 hospitales y clínicas del estado.

A su paso por este hospital, que este viernes cumplió su primer año de estar operando al 100%, el Gobernador visitó los módulos de triage y registro donde el personal de salud acude previo a la aplicación de la vacuna, y posteriormente atestiguó que se le administrara la dosis a la enfermera Teresa de Jesús Chan Cámara, una de los 275 trabajadores que fueron vacunados en este nosocomio.

“Me siento feliz de que me vacunen contra el Coronavirus. Teníamos la esperanza de que algún día iba a llegar, y ese momento ya se cumplió, entonces, aunque sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, nos da aliento que por fin la tengamos aquí en Tekax. No perdemos la creencia de que esta situación, eventualmente, va a pasar”, expresó la mujer ante Vila Dosal.

La enfermera originaria de Tekax, quien labora en el área dedicada a pacientes con Coronavirus de este nosocomio, explicó que comenzó a laborar en dicha zona especializada desde el mes de agosto del año pasado, donde afirmó, ofrece atención médica con un gran sentido ético para los pacientes de dicho lugar.

“He afrontado con mucho profesionalismo mi carrera y he tratado con mucho humanismo a la gente, porque estar en esta batalla es algo difícil. Al principio sentía mucho temor al contagio, también ver a la gente contagiarse con ese virus es algo difícil para todos», expresa Chan Cámara.

Nosotros como profesionales tratamos de que ellos se sientan mejor porque no pueden estar en contacto con sus familiares. Por eso le pido por favor a la gente que está allá afuera que no bajen la guardia, porque esto sigue, y si no tienen que salir, no lo hagan, que se laven las manos y usen bien los cubrebocas”, añade la trabajadora de la salud.

Teresa de Jesús resaltó que en el estado nos hemos caracterizado por mostrar buenos resultados en los índices de salud, por lo que aseguró, se debe a que los ciudadanos han seguido las medidas sanitarias de prevención que ha promovido el Gobierno Estatal.

“La forma en la que hemos actuado los yucatecos nos ha dado una ventaja en la lucha contra la pandemia por encima de otros lugares. El trabajo del Gobierno del Estado se ha dado muy bien porque nosotros hemos recibido el equipo necesario e instalaciones adecuadas. Pero tenemos que seguir esforzándonos para salir adelante y, finalmente, vencer a esta pandemia”, manifestó la mujer.

Hay que recordar que, desde el miércoles pasado, el Gobernador Vila Dosal puso en marcha de manera simultánea la administración de vacunas en las 16 unidades médicas del estado contempladas para la primera etapa de la vacunación. Se estarán aplicando las primeras 9,750 dosis que llegaron al territorio.

A su vez, la doctora especialista en Anestesia y Pediatría, Mariana Beatriz Mendoza Rosado, quien ha laborado en este Hospital General por más de 10 meses, le relató al Gobernador que el personal de salud de este lugar “nos sentimos muy felices y esperanzado de que estemos avanzando con esta vacuna”.

Mendoza Rosado, quien es originaria de Mérida, reconoció que los indicadores obtenidos en el estado durante la pandemia son resultado del buen comportamiento de la población y las recomendaciones hechas por el Gobierno del Estado, “las cuales fueron implementadas en muy buen tiempo para contrarrestar los efectos iniciales de esta emergencia”.

En este sentido, Mariana Beatriz, resaltó que desde el Gobierno del Estado se ha hecho un buen trabajo, ya que se contrató a personal de apoyo desde el principio de la pandemia, así como a más personal médico y de enfermería, por lo que aseguró, “es de reconocer que han reaccionado de buena manera”.

“Ahora ya tenemos la vacuna, pero no debemos bajar la guardia, todavía se está comenzando con la vacunación y falta una buena parte, por lo que debemos seguir con las medidas de distanciamiento y restricción hasta que nos acerquemos más al final de esta difícil etapa”, finalizó.

Hay que recordar que, en un principio, la Federación informó que el primer envío de vacunas para Yucatán, programado para el 12 de enero, sería de 10,725, pero finalmente solo llegaron las mencionadas 9,750 dosis.