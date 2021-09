El Gobierno de Yucatán pone en marcha “Septiembre, mes del testamento”

– Certeza jurídica y tranquilidad a las familias yucatecas, objetivos de esta campaña: Tappan Silveira

– El testamento ológrafo será gratuito y el testamento público abierto tendrá un descuento del 50 %.

Mérida.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador, Mauricio Vila Dosal, para brindar seguridad y certeza legal al patrimonio de las familias yucatecas, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su titular, Mauricio Tappan Silveira, anunció condonaciones y descuentos en trámites testamentarios.

Al poner en marcha la campaña “Septiembre, mes del testamento″, Tappan Silveira, resaltó la certidumbre, la legalidad y la armonía que en el seno familiar implica transmitir bienes y derechos mediante procedimientos legales que otorga el notariado.

Se trata, dijo, que las personas manifiesten, antes de culminar su vida y en pleno uso de sus facultades, el destino que tendrán sus propiedades y otros bienes y derechos. Con ello, subrayó, “damos certeza jurídica y procuramos tranquilidad a nuestras familias”.

En cuanto a los atractivos de la campaña, Tappan Silveira informó que del 1 al 30 de septiembre se condonará el 100 por ciento del costo del trámite y elaboración del testamento ológrafo, es decir, el escrito de puño y letra, mientras que en la modalidad de público abierto ante el Notario se podrá obtener con más del 50 por ciento de descuento.

Para apoyar de manera adicional la economía de las familias yucatecas, Vila Dosal instruyó de nueva cuenta y por tercer año consecutivo que, mediante decreto en esta edición 2021, la exención del pago de los derechos por otorgamiento de testamentos ante notarios, y por el registro y archivo de testamentos ológrafos ante la Dirección del Archivo Notarial del Estado.

A nombre del Gobernador, el Consejero Jurídico, Mauricio Tappan, resaltó el compromiso social de los Notarios Públicos de Yucatán, que cada año contribuyen con la Consejería Jurídica y el Archivo Notarial para facilitar que todos los habitantes del estado tengan acceso a los beneficios del programa.

Tappan Silveira informó que, de 2019 a la fecha se han realizado en Yucatán más de 3 mil 500 testamentos derivados de estas campañas, de los cuales mil 830 fueron documentos ológrafos y mil 679 públicos abiertos.

“No solamente se promueve el primer testamento, sino también sus modificaciones o actualizaciones, ya que el objetivo es fomentar la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos, dejar todo en orden y evitar futuros problemas entre nuestros familiares”, indicó.

De esa manera, el Gobierno del Estado contribuye a la cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho de heredar, resumió Tappan Silveira. Agregó que la prioridad para el Gobernador Mauricio Vila Dosal es el cuidado de la salud de las y los yucatecos, de modo que ante la contingencia por Covid-19 el programa se llevará a cabo mediante estricto control sanitario y aplicará el esquema de previa cita.

Por su parte, el director del Archivo Notarial del Estado, Mario Enrique Guzmán Vega, llamó a los ciudadanos aprovechar esta oportunidad de asegurar el destino de su patrimonio sin importar edad, ni el monto de los bienes que se tengan a fin de heredar tranquilidad a los seres queridos.

“No es complicado iniciar el trámite, solamente se requiere hacer una cita con el notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir o comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborar el citado documento ológrafo, de puño y letra, y así, garantizar la protección del patrimonio familiar”, manifestó.

Guzmán Vega señaló que las 100 Notarías Públicas existentes en el estado reducirán en más de un 50 por ciento el costo del testamento público abierto durante el mes de septiembre, por lo tanto, su trámite y elaboración ya con el descuento, es de $1,900 pesos cuando el testamento sea sencillo con herederos universales sin legados.

Los interesados en acceder a este beneficio podrán consultar en la página web del Consejo de Notarios del Estado de Yucatán (http://www.notariadoyucateco.org.mx) los teléfonos y ubicación de la notaría de su preferencia ya que en cumplimiento de los protocolos de salubridad establecidos solo se atenderá bajo el esquema de citas. El costo durante el resto del año del testamento público abierto puede ascender a los casi 4 mil pesos.

Para la elaboración de esta modalidad de testamento se requiere de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y el acompañamiento de tres testigos, por lo cual es necesario acordar la hora y las condiciones de higiene para el trámite.

El interesado también puede optar por la elaboración de un testamento ológrafo (escrito de puño y letra del testador) que por disposición del Gobernador Vila Dosal será gratuito. Para el testamento ológrafo, es necesario ser mayor de edad, saber leer y escribir y junto al escrito de su puño y letra, hecho dos veces de manera idéntica, se entregue una original y copia legible de la credencial de elector, de la CURP y de acta de nacimiento, así como la pluma (tinta negra o azul) con la que redactó su testamento.

No se aceptarán documentos hechos a máquina, en computadora o plasmados por otra persona que no sea la o el testador. Si no sabe o no puede leer ni escribir, no puede otorgar testamento ológrafo, deberá acudir con un Notario Público a elaborar un testamento público abierto.

El formato para realizar el testamento ológrafo es el siguiente: Hay que iniciar con el nombre completo, estado civil, ocupación, edad y domicilio, así como la leyenda «en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo mi testamento ológrafo», al tenor de las siguientes cláusulas.

En la primera, se tendrá que especificar el nombre de la o el heredero. Si son varios, hay que especificar el porcentaje de cada uno. Si se traspasa un predio, es fundamental identificarlo bien con la calle, número y colonia, así como la descripción detallada de los bienes a dejar.

Para el punto dos, deberá nombrar a un albacea y ejecutor de este testamento, quien deberá ser una persona mayor de edad y de confianza, inclusive, alguna de las personas herederas, además de la leyenda «al cual libro de la obligación de otorgar fianza u otro género de garantía por todo el tiempo que señala la ley y hasta terminar su encargo”.

Por último, contendrá el escrito «que el presente es el último testamento que he otorgado y quiero que se cumpla por ser mi fiel y deliberada voluntad”. Reunidos todos los requisitos, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 9303022, extensión 53287 para solicitar una cita. Si requiere más información o aclarar dudas, pueden enviar un mensaje al correo [email protected]