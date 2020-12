El Gobierno del Estado impulsa la reactivación económica y la generación en el campo yucateco

TUNKÁS.– Con el respaldo del programa estatal “Peso a Peso” el Gobierno del Estado impulsa la reactivación económica y la generación de empleos del sector agrícola yucateco

-A través de este esquema estatal de apoyo al campo, se beneficia a un total de 13,846 personas a través de una inversión de 103 millones de pesos

Tunkás, Yucatán, 7 de diciembre de 2020.- Las herramientas, maquinaria y materiales del programa “Peso a Peso” siguen distribuyéndose a los productores del campo yucateco para apoyar la economía y empleos de este sector, con lo que el Gobernador Mauricio Vila Dosal respalda a los productores agrícolas para que reactiven las unidades productivas que fueron afectadas por el paso de fenómenos naturales en el estado.

Por indicaciones de Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, realizó una gira de trabajo por los municipios de Tunkás, Cenotillo y Yaxcabá, en donde supervisó las entregas de este programa con las que se beneficia a productores de estas demarcaciones.

Tal es el caso de Bernabé Mex May, productor del campo oriundo de Tunkás, quien es una de las 13,846 personas que se benefician con el esquema estatal a través de una inversión de 103 millones de pesos, al recibir a manera de apoyo sacos de fertilizantes y un rollo de manguera, los cuales serán utilizados para recuperar sus cultivos de chile habanero, chile dulce y chile X´katik.

“Estoy muy agradecido con el Gobierno del Estado por todo lo que se está haciendo por el sector agrícola, para ayudarnos a seguir trabajando, ya que muchas cosas nos hacen falta en el campo”, señaló.

Mex May, quien además de ser campesino, dedica parte de sus actividades a la apicultura, también recibió azúcar para alimentar sus colmenares, los cuales fueron afectados por las recientes lluvias que ocasionaron que una gran parte de sus colonias de abejas desaparecieran.

“Nos cayó mucha agua durante lluvias del último huracán, que se sumaron a lo que ya había llovido antes, y por eso las colmenas comenzaron a vaciarse. Eso nos ha dejado desamparados, ya que usamos la miel para venderla y obtener ingresos, pero ahora nos encontramos en una situación difícil, sin embargo, con los apoyos que me han dado, buscaremos la forma de salir adelante”, expresó.

Para el campesino y apicultor de Tunkás, la iniciativa “Peso a Peso” significa un gran apoyo, ya que las afectaciones sufridas en sus unidades productivas ocasionaron reducciones en sus ingresos y, al mismo tiempo, tuvo que prescindir de las personas que empleaba como apoyo en estas actividades, por lo que con este respaldo espera recuperarse pronto y volver a brindar oportunidades de empleo en su comunidad.

“Prácticamente nos quedamos sin nada porque ya no tenemos algo para llevar a vender y nos hemos quedado con muy poco dinero. Yo empleaba a dos personas que me apoyaban con las colmenas y en la cosecha, pero se tuvieron que ir a sus casas sin nada, ya que no les podía pagar. Ahora, poco a poco nos estamos levantando y espero que en poco tiempo los ingresos comiencen a llegar y así yo pueda recontratar a estas personas que también necesitan un empleo”, concluyó.

Durante esta gira, Díaz Loeza comentó que, en su recorrido por el estado ha observado que los fenómenos naturales han dañado numerosas unidades productivas agrícolas, por lo que por instrucciones del Gobernador Vila Dosal, se ha resuelto continuar con la tarea de respaldar a la gente trabajadora del campo y con ello reactivar su economía y la generación de empleos.

“Estamos cumpliendo con las indicaciones del Gobernador Mauricio Vila de apoyar a los trabajadores del sector agropecuario mediante el programa Peso a Peso, que les permite adquirir herramientas, materiales y maquinarias a un costo accesible», dijo el funcionario estatal.

A través de la Seder, el Gobierno del Estado, mantiene el respaldo constante para las mujeres y hombres dedicados a las actividades del campo yucateco, a fin de reactivar la economía y empleos de este importante sector. Luego de dos meses de intenso trabajo, el programa “Peso a Peso” llega a la etapa final con la distribución, aseveró Díaz Loeza.

Entre la maquinaria y equipo entregados se incluyen, entre otros artículos, bombas aspersoras, carretillas, triciclos, tinacos, láminas, fertilizantes, desbrozadoras, equipo apícola y azúcar.

En este sentido, la apicultora Rebeca Basto Pech, originaria de la comisaría de San Antonio Chuc, perteneciente a al municipio de Tunkás, agradeció al Gobernador porque a través del programa estatal de apoyo al campo pudo adquirir un triciclo que le facilitará el traslado a sus apiarios y, además, podrá transportar de manera eficiente las herramientas necesarias que cada día lleva consigo para sus labores.

“No tenía dinero para comprar un triciclo de contado porque el precio estaba muy elevado, pero gracias al programa Peso a Peso pude adquirir este vehículo. Es una buena ayuda que nos da el Gobierno del Estado”, comentó.

A pesar de las dificultades que han traído las fuertes lluvias en la entidad, así como la emergencia sanitaria, Basto Pech mantiene el empeño de seguir laborando en sus apiarios con el apoyo de su familia y del Gobierno Estatal, y con ello, espera reanudar la producción de miel lo más pronto posible para generar ingresos para beneficio de ella y de su hogar.

“Han sido tiempos difíciles para nosotros que nos dedicamos a la apicultura y para otros que también trabajan en el campo porque la pandemia y las lluvias nos han pegado fuerte y en muchos casos hay quienes se han quedado sin nada. Yo he contado con el apoyo de mi familia y ahora sé que también tengo el respaldo del Gobierno del Estado. Me da gusto que en Yucatán el Gobierno sí apoye al campo porque somos personas muy trabajadoras y merecemos un empuje extra para ponernos de pie y seguir con nuestras labores para llevar el pan a nuestras casas”, concluyó.

Para el Gobernador Mauricio Vila Dosal, Peso a Peso es uno de los programas firmes para el desarrollo del campo porque fue modificado a las necesidades propias de los productores de manera que ha aumentado su impacto y mayor alcance en todo el estado con el fin de reactivar las unidades productivas que fueron afectadas con el paso de fenómenos naturales que inundaron el territorio yucateco.