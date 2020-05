El IMSS exhorta a ciudadanos a donar sangre en apoyo de pacientes oncológicos

PROGRESO.– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a la población a que acudan a donar sangre de manera altruista y poder ayudar a pacientes oncológicos, así como a todas aquellas personas vulnerables que lo requieren.

Con una sola donación de sangre es posible salvar hasta cuatro vidas, por lo tanto, el Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Mérida, con la finalidad de que la emergencia sanitaria por COVID-19 no repercuta en el número de donaciones, ha implementado diversas medidas para proteger la salud de todas las personas que acuden a donar y evitar las aglomeraciones, entre las que destacan: mantener la sana distancia, utilizar tapabocas y un filtro sanitario.

De igual forma, el personal que labora en estas instalaciones cuenta con los insumos y el Equipo de Protección Personal necesario para otorgar la atención de manera segura, informó el jefe del departamento de Banco de Sangre, José Enrique Martínez Magaña.

El IMSS reitera el llamado para apoyar a estos pacientes, ya que los componentes de la sangre, como: glóbulos rojos, plasma, plaquetas, entre otros, son fundamentales para los tratamientos de pacientes oncológicos, como niños y niñas con leucemia, mujeres embarazadas con problemas de coagulación, entre otros.

Una persona puede donar cada tres meses, ya que únicamente se le extrae una unidad de sangre, lo que equivale a 450 mililitros, lo que no afecta el funcionamiento normal del cuerpo del donador, al contrario, este proceso lo ayuda a fortalecer su salud, ya que genera sangre nueva, mejora el flujo sanguíneo, estabiliza los niveles de hierro, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y además, antes de la donación, se le realiza un chequeo médico preventivo.

Los requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años, peso mínimo de 50 kilogramos y tener buena salud; no haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses, no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses, ni haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis; no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón; no haber recibido trasplantes de órganos; no utilizar drogas; no haber tomado analgésicos en los cinco días previos a donar; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, y en el caso de las mujeres, no estar embarazada o lactando.

El especialista indicó que es posible acudir a donar después de un desayuno ligero (fruta y café) y para ello deben presentar identificación original, vigente y con fotografía (INE, Pasaporte o licencia de conducir).

Los interesados en donar pueden acudir directamente a las instalaciones del Banco de Sangre de la UMAE, ubicado en calle 40 No. 439, entre calles 32 y 34 en la colonia Industrial, de lunes a domingo, de 7:00 a 10:00 horas; o al área de Laboratorio del Hospital General Regional (HGR) No. 12 “Lic. Benito Juárez”, de lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 horas.