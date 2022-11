El nuevo viaducto elevado de Progreso: una «costosa ocurrencia»

PROGRESEÑOS NO FUERON TOMADOS EN CUENTA / LA OBRA SE PRESENTÓ EN MÉRIDA ANTE EMPRESARIOS Y NO EN ESTA CIUDAD ANTE LOS HABITANTES DE PROGRESO / ALFREDO ENRÍQUEZ, -EX ALCALDE DE ÉSTE PUERTO Y CONOCIDO VECINO DE LA CALLE 82- CONSIDERA QUE LOS PROGRESEÑOS NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE Y DETALLADA QUE JUSTIFIQUE LA VIABILIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE HAY EL RIESGO DE QUE SEA UNA «COSTOSA OCURRENCIA» / FUE EL ÚNICO PROGRESEÑO QUE ACUDIÓ «DE COLADO» AL EVENTO Y LE PIDIÓ MÁS INFORMACIÓN DEL PROYECTO AL GOBERNADOR YUCATECO /



PROGRESO.– Como una «costosa ocurrencia» fue calificado el proyecto de construcción del nuevo viaducto elevado de Progreso, que fue presentado esta mañana por el gobernador Mauricio Vila Dosal en presencia del alcalde Julián Zacarías Curi, autoridades y empresarios invitados.

Así lo consideró el abogado Alfredo Enríquez Ordóñez, vecino de la calle 82, quien señaló lo anterior debido a que los progreseños no conocen ni han sido informados del proyecto, ni se saben cuáles son los estudios que justifican la viabilidad de la obra.

En entrevista telefónica con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, Alfredo Enríquez informó que aunque no fue invitado a la presentación del nuevo viaducto, asistió «de colado» al evento, en donde se sentó y escuchó atentamente los planteamientos de las autoridades.

Debo precisar que soy progreseño, mi casa está en la calle 82 y voy y vengo constantemente entre Mérida y Progreso, a veces duermo en Progreso o en la capital, pues yo y mis hermanos e hijos estamos siempre al pendiente de mi padre que ya tiene edad avanzada.

«Quiero señalar que no fui invitado, sólo había empresarios, pues la obra es para beneficio empresarial. El gobierno plantea el argumento de que lo están haciendo para proteger a los progreseños, para darle más seguridad a los habitantes en tres calles, que la calle es un riesgo, pero la realidad es otra», señaló.

INCREPAN A VILA…

Alfredo Enríquez, quien fue alcalde de Progreso de 1974 a 1976 y quien cuya casa está en la calle 82, entre 31 y 33, a espaldas del Palacio Municipal, relató que al final del evento, se acercó al gobernador Mauricio Vila y al alcalde Julián Zacarías y le dijo al mandatario estatal que lamentaba que el alcalde de Progreso no haya dado la cara a los progreseños para presentarles una obra que se pretende realizar en Progreso. El entrevistado también fue uno de los numerosos ciudadanos que se opusieron a la realización de un proyecto similar cuando fue propuesto por el entonces gobernador panista Patricio Patrón Laviada, pues quedó en evidencia que no había estudios que respaldaran la viabilidad de la obra.

Según el entrevistado, el diálogo que tuvo con Vila fue así:

– Alfredo Enríquez (AE): «Lamento mucho que el alcalde Julián Zacarías no haya dado la cara a los progreseños para presentarles una obra que es de Progreso».

– Mauricio Vila (Vila): «la obra es mía y la presentación se hizo en Mérida porque es una obra mía».

-AE: «sí, pero la repercusion es en Progreso, los beneficios o perjuicios son para los progreseños y los principales interesados son los progreseños».

-Vila: «además es un beneficio para Progreso y ya se habló con la gente»

-AE: «señor gobernador, yo tengo otros datos».

-Vila: «Aquí no venimos a grillar»

-AE: No se trata de eso, los progreseños quieren que se presenten los estudios para fundamentar la conveniencia de esta obra.

-Vila: «Pero los acabo de presentar»

-AE: No señor, los estudios, queremos ver los estudios, no los videos ni las fotos que presentó.

-Vila: Sergio (Chan Lugo), es el coordinador de la obra, con él puedes hablar. (fin de la plática). Luego Vila se volteó y se fue, comentó.

LA OTRA REALIDAD…

Alfredo Enríquez señaló que entre los datos que ofreció Vila Dosal durante la presentación del proyecto, se dice que a diario pasa sobre la calle 82 unos 12 mil vehículos y más de 1,400 contenedores de carga pesada, lo cual, desmintió un agente aduanal que estaba presente en el evento, al cual no identificó.

«Esa cantidad está muy lejos de la realidad. Un agente aduanal que estaba cerca, ahí mismo, le pregunté sobre esas cifras y me dijo que no transita esa cantidad de mercancías ni de vehículos».

Enríquez, quien es también doctor en letras y profesor jubilado de la Uady, recordó que fue maestro de Chan Lugo, a quien se acercó y acordó organizar una reunión con otros vecinos de la zona que será intervenida. También dijo que se acercó al diputado local Erik Rihani González, quien se mostró en disposición de reunirse con los habitantes para proporcionarles más detalles del proyecto junto con Chan Lugo.

ENCUENTRO CON ZACARÍAS…

El entrevistado contó que luego se acercó al alcalde Julián Zacarías, quien era entrevistado por los reporteros que estaban presentes.

Uno de los reporteros le preguntó a Zacarías su opinión sobre la gente que está inconforme con el proyecto del nuevo viaducto y el alcalde dijo que no hay inconformidad y aseguró que «consensuamos el proyecto con los vecinos, casa por casa».

-Fue en ese momento al escucharlo que moví mi dedo en negativa y dije ante los reporteros que no era cierto y Zacarías me contestó: «él creo que ni vive en Progreso» y se retiró.

LOS PROGRESEÑOS PEDIMOS MÁS INFORMACIÓN…

«No estamos en contra de sus buenas intenciones, sólo queremos conocer si la obra está fundamentada en estudios. Dicen que pasaron casa por casa y eso no es cierto, que aumentaron los accidentes en esa calle y no es cierto», comentó Alfredo Enríquez.

«Pueden tener buena intencion, pero pinta más a que es una ocurrencia que no está fundamentada… entiendo que un gobernante o alcalde no es todólogo y supongo que encargaron estudios a especialistas para fundamentar la obra y saber si el proyecto es de beneficio y no de perjuicio para los progreseños, eso es lo que queremos saber», añadió.

«Precisamente eso es lo que queremos, que las autoridades informen de los detalles de ese proyecto, no sea que termine siendo una costosa ocurrencia que ocasionará afectaciones no solo en lo económico, sino repercusiones directas para todos los progreseños», dijo. (ProgresoHoy.com)