El PAN expulsa a Raúl Paz tras su designación en Morena

MÉRIDA.– Tras darse a conocer la incorporación del senador Raúl Paz Alonzo a las filas del Partido Morena, directivos del PAN anunciaron el inicio de su expulsión del albiazul, conforme a los reglamentos y normatividad interna.

A través de un comunicado, el PAN Yucatán señaló que la decisión de Paz Alonzo es una separación ya anunciada y esperada, “y que por lo tanto no nos sorprende. Corresponderá a quienes hoy lo reciben explicar a su militancia y a la sociedad las razones de la incorporación de actores políticos con ideologías políticas diferentes”.

El documento refiere que el PAN Yucatán da cuenta de la renuncia del senador Raúl Paz Alonzo a nuestro Instituto Político y lamentamos que con esta decisión se dé la espalda a los ciudadanos que votaron por Acción Nacional en las elecciones al Senado en 2018.

“Todos quienes hoy estamos en el PAN Yucatán lo hacemos por convicción y por principios, poniendo por delante siempre lo que sea mejor para Yucatán, y no por intereses personales. Seguiremos adelante con nuestra tarea política, sin distracciones ni dilaciones”.

“Asumimos que los cambios positivos del Estado van de la mano del compromiso y los resultados de nuestros actores políticos y gobiernos locales, a quienes seguiremos respaldando y acompañando en su tarea diaria desde el Partido”, sentencia el texto.

Por último, como corresponde en estos casos, informamos que de manera inmediata se dará vista a los órganos del Partido para el inicio del proceso de expulsión de Paz Alonzo, conforme a los reglamentos y normatividad interna, finaliza.

Mientras tanto, Paz Alonzo fue nombrado este día como Comisionado Nacional de enlace con el Sector Empresarial de Morena, pues según su dirigente nacional, Mario Delgado, el ex panista tiene a muchos conocidos empresarios, por lo que tendrá como tarea darle a conocer al sector empresarial yucateco las bondades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.