El PAN niega agresiones contra candidata del PRI en Progreso

PROGRESO.– El presidente del Comité Municipal del PAN, Darío Alejandro Hernández Antonia negó categóricamente que integrantes del equipo de campaña panista hayan agredido de alguna forma a la candidata del PRI o a alguno de sus colaboradores tras una caminata realizada ayer en el poniente del puerto.

A través de un comunicado que nos envió la coordinación de campaña del PAN, el líder panista advirtió que no caerán en el juego sucio de otros partidos y señaló:

«Como Acción Nacional negamos categóricamente los ataques a los que nos acusan asimismo descalificamos la violencia, pues no genera nada bueno en una sociedad. Lamentamos que a estas alturas sucedan este tipo de acciones, y nos deslindamos completamente de dicha acusación. Nuestra actividad proselitista se basa en el respeto y en propuestas, no en ataques», señaló.

El líder panista también hizo un llamado a la población a informarse y no caer en mensajes negativos durante periodo de campañas políticas, esto luego de las denuncias expuestas por una integrante de la campaña priista en las que denunció presuntos empujones contra Lila Frías y Deidre Segura Quintal.

(Como informamos esta mañana, Mar Abril Segura Quintal expuso a través de redes sociales que tres integrantes de la campaña panista que pasaron por el lugar, presuntamente agredieron anoche a la candidata del PRI y a su candidata a regidora, Deidre Segura Quintal, al empujarlas por la espalda y hacer que casi se caigan. Los priistas identificaron a los agresores como Rafael, Abril y Frida, a quienes según dijeron, tienen plenamente identificados).

«NO AL JUEGO SUCIO», DICE EL PAN…

Respecto a los supuestos agresores, el dirigente aclaró que no se precisa en la denuncia pública los nombre de las personas no tampoco hay denuncia en la fiscalía, sin embargo, «hacemos del conocimiento que en la campaña hay un joven llamado Rafael Briceño quien ha destacado en el puerto por ser influencer, él junto con sus amigas Frida y Abril, salieron el día de ayer a apoyar al candidato panista; Rafael fue invitado con anterioridad a apoyar al partido que hoy lo acusa de supuesta agresión», agregó Hernández Antonia.

Aunado a ello, y «gracias a los vídeos facilitados por los vecinos donde se dio la supuesta agresión, se evidencia que no hubo ningún acercamiento por parte de los jóvenes hacía la candidata.»

En ese contexto, Hernández Antonia reitera: “no hagamos de esta oportunidad de ganar confianza de la gente, en un juego sucio. Brindemos a la ciudadanía un ejercicio cívico limpio y respetuoso. Es momento de trabajar por el bien común. Reitero a la ciudadanía a informarse más que nunca y evitar caer en ataques”, concluyó.

Junto con el comunicado, el PAN envió un vídeo de seguridad de un predio de esa calle, donde se observa la presencia de los simpatizantes priistas y los tres jóvenes de la campaña panista, pero en ningún momento se observa ninguna agresión, pues todo parece transcurrir con normalidad, no se ven discusiones ni empujones como se señaló. Los jóvenes con playera blanca cruzan la calle y caminan entre la gente y entran en una tienda ubicada en la esquina. (ProgresoHoy.com)