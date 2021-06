El pepino de mar «se agotó»: Canainpesca

PROGRESO.– El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, aseguró que está complicado que este año se pueda abrir la captura de pepino de mar en la entidad, ya que prácticamente la especie ya se agotó.

Según un despacho de “El Universal”, Sánchez Sánchez reveló que investigaciones que han realizado especialistas sobre el tema desde hace varios meses han arrojado que no habría producto suficiente para ser aprovechado en este año 2021 porque hubo sobreexplotación de esa especie, que tiene gran demanda de mercados internacionales, sobre todo los asiáticos que pagan muy bien ese recurso.

“Desgraciadamente, hasta el momento, y por los pocos reportes que ha habido del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), realmente no hay una biomasa suficiente para poder explotar este producto ahora en la costa yucateca; aunque se quiera pescar, simplemente ya no hay”, dijo.

Recientemente, la Presidencia de la República exhortó a la Conapesca a efectuar las diligencias necesarias para hacer una eventual apertura en la captura de pepino de mar, especie que se encuentra en veda permanente, debido a que su valor comercial generó una sobreexplotación que puso en riesgo su existencia.

El año pasado, la Canainpesca y cooperativas pesqueras pidieron a los gobiernos federal y estatal autorizar la pesca de pepino, aunque no hubo respuesta favorable.

Sin embargo, los estudios efectuados en Yucatán habrían arrojado que el equinodermo se encuentra a profundidades que rebasan la capacidad de captura de los pescadores locales, así que su aprovechamiento, según el sector, pondría en riesgo a los trabajadores del mar.

Ante esto, será complicado que la captura de pepino de mar pueda ser una opción para levantar la caída de la pesca local.

“En ningún lado de Yucatán hay pepino de mar. Se han hecho prospecciones en Celestún, en Dzilam de Bravo y en el Oriente y no hay. No hay suficiente biomasa. No se va a abrir, definitivamente no se va a abrir, tendremos otro (otra sesión del) Consejo Estatal de Pesca, posiblemente en 15 días o tres semanas y ahí se podría platicar sobre esto”, declaró el dirigente y empresario pesquero yucateco.

La última ocasión en que se permitió la captura de pepino de mar en Yucatán fue en abril de 2018, año en el que no hubo buen aprovechamiento del mismo.

Eso sí, en aquel tiempo fallecieron al menos tres buzos que sufrieron descompresión en busca del producto, que es muy codiciado en el continente asiático.

Así que 2021 será un nuevo año en el que los pescadores yucatecos no podrán obtener el pepino de mar.

Mauro Cristales Márquez, de la Conapesca estatal, descartó en febrero la pepineada.

Dijo que es difícil autorizarla porque la especie es muy escasa y se exploraba criarla en granjas.