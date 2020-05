El PRI Nacional anuncia la expulsión de cuatro diputados por «traidores»

EL LÍDER NACIONAL DEL TRICOLOR, ALEJANDRO MORENO, ANUNCIA QUE PIDIÓ INICIAR EL PROCESO DE EXPULSIÓN CONTRA LILA FRÍAS, MIRTHEA ARJONA, LUIS BORJAS Y WARNEL MAY QUIENES VOTARON A FAVOR DEL PRÉSTAMO DE $1,728 MDP SOLICITADO POR EL GOBIERNO ESTATAL



PROGRESO.– El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció anoche que solicitó iniciar a la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión de los diputados yucatecos Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar.

Lo anterior, luego de que éstos diputados hayan votado junto con la bancada panista y la de Movimiento Ciudadano a favor del préstamo de $1,728 Mmillones de Pesos solicitado por el Gobierno del Estado para la reactivación económica de Yucatán.

Como informamos ayer mismo, dicha solicitud no logró la mayoría calificada, al obtener 14 votos a favor y 11 en contra.

Los únicos 4 priistas que no se sumaron al rechazo de su bancada fueron Mirthea Arjona, Luis Borjas, Warnel May y la progreseña Lila Frías, diputada local por el IX Distrito Local.



PIDE LA EXPULSIÓN DE LOS DIPUTADOS…

A través de sus redes sociales, el líder nacional priista Alejandro Moreno señaló: «Dados los hechos en el Congreso de Yucatán y en acatamiento al art. 61 de nuestros Estatutos he solicitado a la Comisión de Justicia Partidaria, inicie el proceso de expulsión de los Diputados: Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar».

También publicó: «Lo digo una vez más, el PRI debe estar comprometido con las causas de México, por ello jamás dudaré en hacer valer la confianza que los priistas depositaron en mi. No se permitirá una traición al pueblo yucateco y a la militancia priista».

Más tarde, también señaló en sus redes: «Llamaré a cuentas a los diputados y les pediré la explicación de sus actos que tienen que estar apegados a los estatutos. El PRI tiene que tener militantes comprometidos con el pueblo yucateco y con nuestro partido».

APLAUSOS Y CRÍTICAS…

El anuncio fue celebrado por numerosos priistas que aplaudieron el anuncio de «Alito» Moreno, e incluso fueron más allá, al pedirle al líder priista que también analice la expulsión del senador priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien se le señala de ser la cabeza de éstos cuatro legisladores priistas que votaron a favor del empréstito.

Como informamos, la solicitud del crédito fue del 14 votos a favor —6 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano, 4 del PRI, 1 del PVEM y 1 de Nueva Alianza— y 11 en contra —6 del PRI, 4 de Morena y 1 del PRD—. El mismo resultado se obtuvo cuando se votó el mismo dictamen en lo particular.

Tras el resultado, la priista Janice Escobedo Salazar, presidenta de la Mesa Directiva, dispuso que se regrese este dictamen a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.