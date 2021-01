El PRI presenta a sus cinco precandidatos a diputados federales

MARÍA ESTER ALONZO BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN EL DISTRITO 02



MÉRIDA.– El PRI Yucatán presentó este sábado a sus cinco candidatos a las diputaciones federales de Yucatán, y su presidente estatal, Francisco «Panchito» Torres Rivas, aseguró que están preparando «un trabuco» para Merida.

«Por primera vez en la historia del PRI vamos con tres mujeres y dos hombres por las diputaciones federales en Yucatán, y preparamos un trabuco con nuestros candidatos para recuperar Mérida», afirmó Torres Rivas.

Los candidatos para las diputaciones de Mérida son la empresaria Gabriela Cejudo Valencia, en el distrito 04, quien al parecer contenderá como candidata externa, pues según afirmó, no está afiliada como militante al PRI. La mujer es viuda del prominente empresario yucateco, ya fallecido, Nicolás Xacur Gamboa, quien forjara una fortuna con la instalación de franquicias de comida rápida y que su hoy viuda continuó y multiplicó la venta de los negocios.

También presentaron a Pablo Gamboa Miner, en el distrito 03. El precandidato es hijo del veterano priista Emilio Gamboa Patrón, quien por muchos años ha vivido de la política y que estuvo envuelto en polémica meses atrás cuando siendo senador, aterrizó en un viaje de recreo en un helicóptero en el Arrecife Alacranes para luego abordar un yate para un recorrido de pesca.

Pablo Gamboa fue diputado federal de 2015 a 2018.

BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN EL DISTRITO 02…

En el distrito 02, con cabecera en Progreso, la ex alcaldesa de Progreso y actual diputada, Maria Esther Alonso Morales, contenderá por la reelección.

Alonzo Morales buscará de nuevo el voto de los habitantes del distrito donde su ausencia ha sido notable, pues según se ha señalado, solo ha apoyado a sus cercanos y allegados. En Progreso ha intensificado la entrega de apoyos y regalos con el fin de ganar adeptos, pues en el tiempo que lleva legislando no ha gestionado recursos para beneficio de su distrito, así lo han revelado diversos alcaldes.

Fue presidenta municipal en la administración 2010-2012, considerada una de las peores en la historia de Progreso (aunque la administración 2015-2018 de José Cortés la desbancó), envuelta en escándalos y malos manejos, así como desvío de recursos públicos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Es muy recordada porque en su gestión se quemó la fachada del palacio municipal durante la celebración de las fiestas patrias. No concluyó su gestión como alcaldesa, pues abandonó el cargo para ser diputada federal suplente.

Nunca fue cesada en el PRI a pesar de que fue dos veces señalada de traicionar a su partido en las elecciones de 2015 y las de 2018, donde fomentó el voto cruzado a favor del Partido Nueva Alianza y PAN, respectivamente, para favorecer la derrota priista en la presidencia municipal.

A fines de este año la diputada federal dio positivo a Covid, pero resultó asintomática, pero no lo informó públicamente.

También presentaron como precandidato al cinco veces alcalde de Yaxcabá y mayahablante Sansón Palma Santos en el distrito 01 y Janice Escobedo Salazar en el distrito 05.