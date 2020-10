El PRI Progreso tiene nueva presidenta

MÓNICA MARTÍNEZ ASUME EL CARGO EN SUSTITUCIÓN DEL DOS VECES REGIDOR JORGE CARLOS MÉNDEZ BASTO

PROGRESO.– El Comité Directivo Municipal del PRI ya tiene nueva presidenta en la persona de Mónica Martínez Perera, quien fue designada en sustitución del dos veces regidor, el profesor Jorge Carlos Méndez Basto.

La nueva Presidenta del PRI Progreso, tendrá como secretario al joven Ricardo Alan Rosado Flores.

Los dos directivos priistas toman el mando del Comité Municipal en uno de los peores momentos del partido tricolor a nivel no solo local, sino nacional y con un partido prácticamente a la deriva, en la inactividad y el abandono.

Parte de lo anterior fue trabajado «a pulso» por el propio ex presidente Méndez Basto, quien siendo líder del PRI y regidor, olvidó ser oposición -al igual que sus compañeros de partido- y no cuestionan nada desde la pasada administración de José Cortés, donde incluso fueron comparsa de los actos de corrupción a cambio de aprobar proyectos como el cambio de luminarias que endeudó a la Comuna porteña.

DIFÍCIL TAREA…

Ahora, los dos jóvenes líderes priistas tendrán la tarea de intentar regresar al PRI al poder municipal, donde el partido lleva dos derrotas seguidas: en las elecciones de 2015 donde perdió Jessica Saiden Quiroz y en 2018, donde fue derrotada Carmen Ordaz Martínez.

Ambas ex candidatas ya abandonaron el PRI y se pasaron a las filas del PAN y actualmente son funcionarias del gabinete de Mauricio Vila Dosal.

(Como se recordará, en el 2015, el propio priista Julián Zacarías Curi, quien pertenecía al grupo de los «magalonzo», no fue designado como candidato a la alcaldía y se salió de las filas del partido para ser candidato del PAN y ganar las elecciones).

La designación de estos dos jóvenes como nuevos líderes del PRI en Progreso ha generado cierta inconformidad entre los priistas locales, quienes consideran que fue una imposición por parte de la diputada federal del Distrito II, María Ester Alonzo, quien presume tener «amarrada» su reelección y el control del priismo porteño.

Como se sabe, la designación fue dada a conocer en agosto pasado por el presidente estatal del Partido, Francisco Torres Rivas. (ProgresoHoy.com)