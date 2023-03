El programa federal «La Escuela es Nuestra» entregará más de 840 MDP en Yucatán

MÉRIDA.– El Delegado del Gobierno Federal en Yucatán Mtro. Joaquín Díaz Mena, dio a conocer que el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizará para este año 2023 una inversión de más de 840 millones de pesos a través del programa “La Escuela es Nuestra” y serán dispersados entre 2,391 inmuebles de planteles escolares públicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de las escuelas en las que miles de niñas, niños y adolescentes en el estado reciben educación.

Díaz Mena calificó de histórico este incremento que realiza el Gobierno de la República para Yucatán, tan solo en el 2022 fueron alrededor de 800 escuelas las que entraron al programa y para este 2023 será casi 3 veces mayor la cantidad de inmuebles de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria que serán beneficiados, dando la oportunidad en algunos casos de escuelas puedan recibir por segunda y hasta tercera ocasión este importante apoyo.

“La Escuela es Nuestra, es uno de los programas que impulsa este gobierno de la cuarta transformación cuyo objetivo primordial es la dignificación de los planteles educativos del sector público a través de la mejora en construcción, mantenimiento y equipamiento en beneficio de miles de niñas, niños y adolescentes, involucrando a los propios padres de familia quienes junto a maestros y directivos realizan esta toma de decisiones ya ques son ellos los que conocen a la perfección las necesidades de mayor urgencia a resolver en las escuelas donde sus hijos estudian”. Expresó el Delegado Díaz Mena.

El delegado anunció la agenda de actividades que se estará realizando en diversos municipios del estado durante este martes 7 de marzo, con respecto al operativo de pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad los derechohabientes deberán asistir de acuerdo a las iniciales de sus apellidos, en el caso de las mesa que se instalará a partir de la 9:30 a.m. en Sinanché atenderán de la letra J a la Z.

En el municipio de Dzemul será desde las 12:00 p.m. que atenderán de la letra D a la Z, los municipios que darán atención a los derechohabientes con apellidos que van de la letra A a la Z son Tekik de Regil a partir de las 9:30 a.m., en Timucuy a las 11:30 a.m., en la localidad de Subincancab de Timucuy a la 1:30 p.m., en Tekit desde las 9:30 a.m., en Bolón perteneciente al municipio de Umán a las 9:30 a.m.

En la cabecera municipal de Umán se atenderá los apellidos de la letra A a la L a las 12:00 p.m., en Las Coloradas será de la letra A a la Z a las 9:30 a.m., en Río Lagartos de la letra A a la Z a las 12:00 p.m., en Valladolid igual serán de la letra A a la Z a las 9:30 a.m. y para los derechohabientes que están bancarizados, se les realizará el depósito de su pago de acuerdo a la letra inicial de su apellido, este martes 7 a la letra G, miércoles 8 con las letras H, J, I, K y L, el jueves 9 con la letra M, el viernes 10 con N, Ñ, O, P y Q, el próximo lunes 13 los de la letra R, el martes 14 con las iniciales de las letras S, T y U, finalizando el próximo miércoles 15 de marzo con V, W, X, Y concluyendo con la letra Z.