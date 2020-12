El programa Veterinario en Tu Rancho llega a pequeños productores ganaderos

MÉRIDA.– Para el pequeño productor ganadero Eladio Ucán Canul el programa Veterinario en Tu Rancho, que impulsa el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, ha resultado muy beneficioso pues, desde que sus vacas reciben la atención de un médico veterinario, se encuentran más sanas y reproductivas.

Eladio es dueño del rancho San Francisco, ubicado a 15 kilómetros del municipio de Tizimín con rumbo a la comisaría de Chenkekén, donde cuenta con 20 vacas y un semental de la raza Brahman, además de varias hectáreas donde pastorean los animales, así como zacate de corte, el cual crece a temporal.

El pequeño productor relató que desde hace 40 años se dedica a la ganadería y, junto con sus hijos, ha realizado los potreros, sembrado el pasto, ampliado el corral y todas las necesidades que conlleva el trabajo del campo, sin embargo, en sus 4 décadas de experiencia, reconoce que es la primera ocasión que un Gobierno del Estado aplica un programa de este tipo, el cual beneficia ampliamente a los que, como él, se dedican a la ganadería.

“Estamos muy agradecidos con el Gobernador Mauricio Vila Dosal porque para nosotros es algo muy bueno que nos apoyen con programas donde se sienta el acompañamiento y orientación”, añadió.

Ucán Canul señaló que los productores que reciben el apoyo no tienen que sacar dinero para pagarle a los médicos, ya que el Gobierno Estatal lo hace, lo que representa un gran alivio para él y su familia pues no tiene que desembolsar para este tipo de servicios que normalmente no son económicos.

“La prueba de la ayuda ahí está, unos excelentes becerros que pronto podremos vender, ya que antes no sabíamos cómo estaba la salud de las vacas, y ahora los médicos y nosotros las monitoreamos cuando están gestantes, además que me aconsejan sobre la alimentación”, añadió.

Relató que gracias a este acompañamiento han podido detectar animales infértiles o con algún problema de salud en las vacas que no permite su reproducción y, gracias al diagnóstico de los especialistas de Veterinario en tu Rancho, han podido tratarlas con las medicinas adecuadas para que pronto puedan tener crías.

A través de este esquema, se ha atendido más de 430 ranchos, con más de 2 mil visitas. A través de estos esfuerzos se ha diagnosticado a poco más de 13 mil vacas para control reproductivo y alrededor de 500 sementales bovinos ha sido evaluados.

Entrevistado al respecto el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, indicó que el programa Veterinario en tu Rancho ha tenido un excelente resultado desde su inicio el año pasado, pues permite apoyar a los pequeños productores a aumentar la reproducción animal en sus ranchos, al tiempo se brinda atención y orientación personalizada durante el tiempo en el que se le asiste.

El funcionario estatal señaló que para el funcionamiento de este programa se cuenta con el equipo necesario para hacer las pruebas de fertilidad en los sementales y las vacas de los ranchos, procedimiento que se realiza por medio de la palpación, ya que, en muchos casos, tenían que pasar varios meses para que el productor sepa si su semental es fértil o infértil.

En cambio, continuó, ahora se hacen las pruebas de manera rápida y así el ganadero no pierde dinero en mantener animales durante mucho tiempo, además que los médicos los apoyan con el tratamiento médico adecuado.

Uno de los médicos veterinarios asignados a la zona Oriente, José Itzincab Sánchez, señaló que durante estos meses han sido de mucho trabajo, siempre logrando el objetivo de atender a los productores ganaderos que reciben el apoyo, pues debido a las zonas inundadas se pasaban problemas para llegar a las unidades.

“Tenemos muchas aventuras y anécdotas que pasamos para llegar a los ranchos, pues el nivel de agua, debido a las tormentas pasados, afectó a un sin número de predios y, en muchos casos, tardábamos varias horas para llegar a los ranchos”, relató.

Sin embargo, el médico veterinario afirmó que todos estos esfuerzos valen la pena, ya que este programa ha permitido que los productores reciban el apoyo profesional necesario, con el cual antes no contaba, y en numerosas ocasiones los beneficiarios externan su agradecimiento tanto al secretario Díaz Loeza, como al Gobernador Mauricio Vila Dosal por este esquema.