El progreso de Progreso no se detiene: Julián Zacarías

EL PRESIDENTE MUNICIPAL RINDE SU SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES ANTE EL CABILDO Y LA REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO / ANUNCIA QUE YA CONCLUYÓ LA EXPROPIACIÓN DEL CASINO DE PROGRESO Y QUE LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE CONCLUIRÁ A MEDIADOS DE 2021 / REITERA QUE LAS OBRAS DE LA SEDATU EN PROGRESO Y COMISARÍAS SÍ SE REALIZARÁN



PROGRESO.– «No decaigamos, sigamos haciendo lo que mejor sabemos, trabajar duro para seguir adelante… no nos quedaremos a la deriva ni echaremos ancla, seguiremos adelante porque el Progreso de Progreso no se detiene», manifestó esta tarde el alcalde Julián Zacarías Curi al rendir su Seguro Informe de Resultados.

«… les aseguro que al término de mi administración, Progreso tendrá otra cara en beneficio de todos los habitantes», anticipó el edil durante el evento.

En un evento realizado en el auditorio del Costa Club del Isstey y acompañado de su familia y regidores del Cabildo -y que se transmitió en Facebook Live por cuestiones de la pandemia del Coronavirus- el presidente municipal hizo un repaso de las acciones realizadas a lo largo de su segundo año de gestión, en donde destacó el apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal para la asignación de programas y recursos para contribuir a la transformación de este municipio.

Al inicio de la sesión solemne de Cabildo, se proyectó un vídeo en donde se ennumeraron los principales logros de este segundo año, entre los que se destacó la repavimentación y pavimentación de 220 mil m2 de calles en Progreso y comisarías, la rehabilitación del campo deportivo 20 de Noviembre, que ahora funcionarpa como un estadio polideportivo con apoyo federal de la Conade, la creación de la empresa paramunicipal Prolimpia y el trabajo realizado en el tema de la recolección y destino final de la basura. En ese sentido informó que ya están en la etapa final del proyecto de rehabilitación de las celdas de basura de Paraíso, que se convertirán en un parque ecológico.

También recordó la obtención de la certificación internacional Blue Flag para las playas de Progreso, y destacó el trabajo del Smapap «24/7» en beneficio de los habitantes, entre otros.

También mencionó la inversión de más de $169 MDP de la Sedatu Federal para siete espacios totalmente renovados para Progreso y comisarías.

Cabe mencionar que Zacarías Curi posteriormente subió al estrado y leyó su informe a través de dos pedestales tipo teleprompter que le instalaron en el escenarios.



LA EXPROPIACIÓN DEL CASINO DE PROGRESO YA CONCLUYÓ…

El edil informó uno a uno sobre los diferentes programas y proyectos realizados como parte de los cinco ejes de desarrollo establecidos por el Ayuntamiento, entre los que también destacó la realización del Primer Torneo de Pesca Deportiva, la organización del Carnaval 2020, cuyas ganancias y patrocinios sirvieron en parte para la repavimentación de más calles y la expropiación del Casino de Progreso, cuya rehabilitación quedará lista antes de mediados de 2021, así como

También adelantó que el Ayuntamiento declarará ese espacio como Patrimonio de la Ciudad con el fin de que futuras administraciones no puedan enajenarlo.

Tras el informe del edil, el secretario de la comuna Alfredo Salazar Rojo continuó con la lectura del orden del día y dio paso a la representante del gobierno del estado, la Mtr. Olga Rosas Moya.

Al contestar el informe del alcalde Progreseño, Rosas Moya hizo un balance del apoyo que el gobierno estatal ha otorgado al municipio, siendo éste un apoyo récord en comparación con las pasadas gestiones.

La funcionaria estatal dijo: «…los resultados y la cara de Progreso ha cambiado en beneficio de todos sus habitantes… el Progreso de Progreso, se nota… enhorabuena por Progreso y enhorabuena por Yucatán». Posteriormente, se dio por concluida la sesión solemne. (ProgresoHoy.com)