El regidor Mario Canto renuncia a Morena: «el movimiento de la 4T no vela por el bien común»

EL EDIL PROGRESEÑO SEÑALÓ QUE SE SUMARÁ AL EQUIPO DEL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS, PUES DIJO QUE HA DEMOSTRADO CON HECHOS QUE ESTÁN TRABAJANDO POR EL PROGRESO DE PROGRESO / PRESENTÓ SU CARTA DE RENUNCIA IRREVOCABLE ANTE LAS OFICINAS DEL COMITÉ ESTATAL DE MORENA EN MÉRIDA, LAS CUALES PERMANECEN CERRADAS POR LÍOS INTERNOS ENTRE MORENISTAS / TUVO QUE PEGAR SU CARTA DE RENUNCIA A LAS PUERTAS DEL LOCAL, PARA DEJAR CONSTANCIA DE SU SALIDA DE ESE MOVIMIENTO

PROGRESO.– A poco más de un año que asumió el cargo como regidor de Morena en Progreso, Mario de Jesús Canto Briceño anunció su renuncia a las filas de la 4T porque «ese movimiento ya no comparte los ideales de beneficiar a la ciudadanía de Progreso y sus comisarías».

En un escrito enviado a ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, el regidor plurinominal informó oficialmente de su salida de Morena, pues asegura que luego de meses de laborar en el actual Ayuntamiento, «estoy convencido que las acciones de esta administración pública municipal 2021–2024 son honestas y enfocadas al bien común», dijo.

A su vez, el regidor destacó que las acciones del actual Ayuntamiento que encabeza el panista Julián Zacarías Curi, «ha demostrado que son honestas y transparentes y en favor del progreso de Progreso, lo cual se identifica con mi ideología de construir siempre el bien común», añadió.

SE SUMA A LA BANCADA PAN…

El regidor explicó que de ahora en adelante se sumará a la bancada panista en el Cabildo de Progreso, de modo que en el actual Ayuntamiento habrá ocho panistas y solo quedarán tres regidores de oposición -todas mujeres-, dos del PRI y una del PES.

Mario Canto explicó que fue desde el 6 octubre pasado que decidió presentar formalmente su renuncia a Morena, pero debido al conflicto interno que se vive en ese partido, las oficinas en Mérida están cerradas.

Tras varias visitas sin éxito, decidió el pasado 11 de noviembre dejar su carta de renuncia pegada a las puertas de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Yucatán y colocó también una copia de la misma debajo del acceso principal del local.

«Siempre me he considerado una persona de valores, los cuales no tienen que ver con un color en específico, sino con las ganas y el esfuerzo de trabajar para mi comunidad, poner un granito de arena para realizar un verdadero cambio en nuestra sociedad… lamentablemente con MORENA eso no sucedió», expresó Canto Briceño. (ProgresoHoy.com)