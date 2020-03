El sistema de recolección de basura continuará operando en Progreso

HASTA AHORA HAY CERO CASOS EN PROGRESO, DICE JULIÁN ZACARÍAS / DESMIENTE EL ALCALDE CHISMES DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE UNA EXTRANJERA ENFERMA DE CORONAVIRUS

PROGRESO.– El presidente municipal Julián Zacarías Curi exhortó, una vez más a los ciudadanos, a que hagan caso de las recomendaciones sanitarias oficiales ante la emergencia del Coronavirus y que no caigan en chismes o comentarios alarmistas que se difunden en las redes sociales.

En una transmisión en vivo que realizó esta tarde desde su oficina del Palacio Municipal, el alcalde señaló que hasta el momento el puerto de Progreso está en cero casos confirmados de Coronavirus Covid-19-.

Al interactuar con varios habitantes de Progreso, quienes externaban sus dudas en torno a lo que está pasando en Progreso a raíz de esta pandemia, el edil respondió a la pregunta de una persona que señalaba el presunto caso de una turista extranjera que presuntamente tenía Coronavirus y que pese a ello habría venido de paseo al puerto.

Al respecto, el alcalde señaló que al respecto, «estuve en comunicacion con el Secretario de Salud debido a que este tema surgió durante el día y me dijo que algunos medios están difundiendo información equivocada sobre ese tema».

«No es algo que haya sucedido en Progreso, están cruzando información», indicó el primer edil al desmentir la información difundida.

El alcalde reiteró que «hasta el momento tenemos cero casos en Progreso, no estamos descartando que el virus vaya a llegar, pero al momento cero casos», añadió.

Julián Zacarías pidió a los progreseños estar informados a travpes de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Salud de Yucatán, pues según dijo «a la gente encanta compartir el chisme, lo malo».

«Busquen las redes de la Secretaría de Salud y del Gobnierno para informarse de mejor manera y ayuden a no sembrar el pánico, pues a diario respondo mensajes sobre supuestos casos en Progreso… cuando tengamos el caso yo se los voy a decir, estén tranquilos y hagan lo que les corresponde y quédense en casa», dijo. (ProgresoHoy.com)

Las páginas oficiales para mantenerse informados del #Coronavirus en Yucatán son:

https://coronavirus.yucatan.gob.mx/

https://www.facebook.com/gobierno.estado.yucatan/

https://www.facebook.com/yucatan.salud