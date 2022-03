El sueldo de los trabajadores no se toca, es fruto de su trabajo y el sustento de sus familias: Cecilia Patrón

MÉRIDA.– Tras la discusión del Dictamen de la Comisión de Hacienda para reformar las leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en el Pleno de la Cámara de Diputados, la Diputada Federal Cecilia Patrón advirtió que, con esta medida, se atenta contra el ingreso familiar de los trabajadores.

Advirtió que con esta propuesta de la bancada de Morena, se busca regular los créditos de nómina con cobranza delegada, lo que daría a los bancos la posibilidad de descontar pagos directos de la nómina de las y los trabajadores.

La también Secretaria General del Partido Acción Nacional, se pronunció en contra de este dictamen, ya que lo considera un riesgo para el país y para la nómina de los trabajadores y por ende, de las familias mexicanas: “Como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público voté en contra del dictamen de cobranza delegada en su discusión, tanto en Comisión como en el pleno, porque contraviene el bienestar de las familias mexicanas, de sus bolsillos y de sus ingresos económicos. Lo que aprobaron hoy los empleados del presidente es una bofetada más a México” denunció la Diputada yucateca.

La Diputada también advirtió, a nombre de Acción Nacional, que con la cobranza delegada, el patrón sería el cobrador de los bancos al descontar directamente a los trabajadores el crédito correspondiente, antes de que cobren su salario.

“¿Quién va a defender a las y los trabajadores ante estos desfalcos?, claramente Morena y la 4T no, pero tengan por seguro que nosotros en Acción Nacional, sí lo haremos. Esto es algo que no se puede quedar así” advirtió.

La Diputada aprovechó para señalar que una vez más, Morena hace una regresión, y ahora, al mismísimo estilo de las tiendas de raya, buscan legalizar los descuentos a los préstamos de nómina que solicitan las y los trabajadores. Sólo esto nos faltaba, parece un gobierno de chiste.

“Este gobierno nos mintió a todas y todos los mexicanos. Nos prometió bienestar, pero lo que no nos dijo fue que el bienestar era sólo para ellos, para los cuates de la 4T. La nómina no se toca, vamos a luchar para que no se viole el derecho de los trabajadores para disponer de su salario libremente. Es su dinero y en Acción Nacional no vamos a permitir que este Gobierno maneje el fruto de su trabajo y el sustento de sus familias” finalizó.