El temblor sorprende en la Ciudad de México al ex alcalde Daniel Zacarías

PROGRESO.– Daniel Zacarías Martínez, ex alcalde de éste puerto, fue sorprendido este lunes en la capital del país por el fuerte sismo registrado, aunque a través de las redes sociales reportó que se encuentra bien.

El ex presidente municipal durante la gestión 2012-2015, y quien es un fuerte impulsor del deporte-ciencia, estaba en la Ciudad de México pues asistió al Torneo Internacional de Ajedrez Copa Independencia que se realizó en la capital del país. El ex edil viajó acompañado de sus hijos Roberto y Santiago, éste último campeón panamericano de ajedrez.

Este lunes, tras el temblor, Zacarías Martínez señaló que ya se encontraba en el aeropuerto Felipe Ángeles para su regreso a Yucatán. El ex alcalde compartió en sus redes sociales una fotografía sentado junto a la Piedra del Sol que adorna la terminal aérea.

«Sí sentimos el temblor, pero la reacción de la Guardia Nacional al momento de sonar la alarma, de diez! Nos vemos pronto en nuestro Yucatán!, publicó. (ProgresoHoy.com)