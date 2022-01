El tenista Djokovic pierde batalla judicial y es deportado de Australia

AUSTRALIA.– El tenista serbio Novak Djokovic abandonó este domingo Australia y perdió la oportunidad de defender su título en el primer gran torneo de la temporada después de que un tribunal autorizara la cancelación de su visado y su deportación por no estar vacunado.

“Puedo confirmar que Djokovic ya se fue de Australia”, declaró en Twitter el ministro de Inmigración, Alex Hakwe, quien el viernes usó sus poderes para cancelar por segunda vez el visado del deportista.

Tres jueces del Tribunal Federal Australiano avalaron por unanimidad la legalidad de la decisión del Gobierno de Australia de revocar el visado del tenista y rechazaron el recurso presentado por la defensa de Djokovic, tras una vista virtual que fue retransmitida en directo en YouTube.

El deportista balcánico, que no está vacunado contra COVID-19 y por ello vulnera las leyes de entrada aplicadas por el país austral contra la pandemia, partió de Australia alrededor de las 22:50 h local en un vuelo de la aerolínea Emirates con destino a Dubái.

Djokovic llegó a la terminal del aeropuerto de Tullamarine de Melbourne con ropa oscura y cubrebocas acompañado por su equipo técnico y se llevó un pequeño aplauso y vitoreo por parte de alguno de los viajeros, según un video del Canal 10.

El tenista fue escoltado en el aeródromo por miembros de la Policía australiana mientras esperaba el embarque, según las fotografías publicadas por el portal del diario The Sidney Morning Herald.

Djokovic, que quería conquistar su décimo título en el Abierto de Australia y convertirse en el tenista más galardonado del mundo con 21 Grand Slams, corre el riesgo además de que se le prohíba la entrada al país durante tres años.

Tras conocer el fallo, el número uno del mundo dijo, a través de un comunicado, estar “profundamente decepcionado” por la cancelación de su visado y pidió un tiempo para “descansar y recuperarse” antes de hacer nuevos comentarios, aunque afirmó respetar la decisión de la justicia australiana.

El serbio tenía previsto debutar el lunes en la pista central Rod Laver Arena, escenario que le ha visto ganar el torneo en nueve ocasiones.

Sacrificio de los australianos

La llegada la semana pasada de Djokovic a Melbourne, con una exención médica por no estar vacunado, generó una ola de indignación y puso en el centro del debate la vacunación contra COVID-19 en el país oceánico, justo en el momento en que estallaba una crisis por un incremento astronómico de los contagios.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, recalcó este domingo al celebrar la decisión judicial que la cancelación del visado “se adoptó por motivos de salud, seguridad y mantenimiento del orden, sobre la base de que era de interés público”.

Morrison, que afronta este año elecciones, también reconoció el “sacrificio de los australianos” durante la pandemia y se hizo eco de la opinión pública del país, donde un 70 por ciento se oponía a que Djokovic se quedara en el país, según las encuestas.

Con un 92 por ciento de la población diana vacunada y la campaña para inocular la dosis de refuerzo, los australianos intentan dejar atrás los duros confinamientos y cierres de fronteras que se aplicaron por unos 19 meses para minimizar el impacto del COVID-19 en la salud de sus 25 millones de pobladores y la economía del país.

Icono de los antivacunas

Precisamente, el argumento del abogado del gobierno fue que Djokovic, a quien calificó de un “icono de los antivacunas“, tiene “una historia reciente” de haber ignorado las medidas impuestas por COVID-19.

“Incluso cuando estaba infectado fue a una entrevista y sesión fotográfica que incluyó quitarse el cubrebocas”, dijo Stephen Lloyd, al referirse a la admisión de Djokovic de que acudió a una entrevista con el medio francés L’Equipe en Belgrado el 18 de diciembre sabiendo que tenía COVID-19.

El abogado insistió en que Djokovic podría “alentar a la gente a emularlo” en la violación de las medidas contra el virus.

“Sus conexiones con la causa, lo quiera o no, aún están presentes y su presencia en Australia supone un riesgo abrumador”, precisó el representante del Gobierno.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo tras la decisión judicial que Djokovic ha sido maltratado en una “caza de brujas” que se pareció a un espectáculo de estilo “orwelliano”.

El periplo australiano de Djokovic, convertido en un circo mediático y político, comenzó el pasado 5 de enero cuando viajó a Melbourne con una exención médica por no estar vacunado, al haber estado contagiado de COVID-19 recientemente.

A su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron hasta su liberación el pasado lunes por una orden judicial al considerar que no fue tratado con “equidad”, aunque ayer fue detenido nuevamente a raíz de un nuevo intento del Gobierno para deportarlo, lo que sucedió esta noche.

I welcome today’s unanimous decision by the Full Federal Court of Australia, upholding my decision to exercise my power under the Migration Act to cancel Mr Novak Djokovic’s visa in the public interest.

I can confirm that Mr Djokovic has now departed Australia. pic.twitter.com/8CapwFeDCS

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) January 16, 2022