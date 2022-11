El viaducto elevado no es la solución para Progreso: empresario sugiere presentar más opciones y consenso con ciudadanos

EL EMPRESARIO PESQUERO MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ CONSIDERA QUE DEBE HABER CONSENSO CON LOS CIUDADANOS, SE DEBEN PROPONER MÁS OPCIONES Y ANALIZAR EL TEMA / LA OBRA, DICE, SE ESTÁ REALIZANDO DE FORMA PRECIPITADA: SI YA ESPERAMOS MÁS DE 20 AÑOS PARA ESE PLAN, PODEMOS ESPERAR UNOS MESES MÁS Y ANALIZARLO CON LOS HABITANTES DE PROGRESO, DIJO. / EL VIADUCTO ES UNA MOLE DE CONCRETO QUE NO VA CON LA VOCACIÓN TURÍSTICA QUE TANTO SE ESTÁ IMPULSANDO EN PROGRESO



PROGRESO.– El proyecto del nuevo viaducto elevado de la calle 82 no es la solución para el problema del tránsito de los camiones de carga pesada que bajan del puerto de altura de Progreso, pues no es un plan amigable con el entorno, es una mole de concreto que no va acorde a la imagen turística que el gobierno está impulsando en este municipio, consideró el empresario pesquero Manuel Sánchez González.

En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, el empresario también señaló que es de reconocer el apoyo que el gobierno del Estado ha dado a Progreso en la administración de Mauricio Vila Dosal, quien ha dado un especial impulso al tema turístico de este puerto, pero el proyecto se debió analizar coordinadamente entre gobierno y ciudadanos para sacar una propuesta más agradable.

SE REQUIERE UNA OBRA AMIGABLE PARA PROGRESO…

«En aras de seguir impulsando la vocación turística de Progreso, lo lógico e ideal es que ésta obra se haga amigable con el entorno, amigable para los progreseños y para quienes nos visitan», añadió.

El empresario progreseño quien es Director de Maspesca, ex presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros de Yucatán y quien en la pasada administración fue regidor suplente del alcalde Julián Zacarías Curi, fue uno de los invitados ayer al evento de presentación del proyecto del nuevo viaducto que se realizó en Mérida, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

«Celebramos y agradecemos el apoyo que el gobernador ha dado a Progreso, y también celebro que tanto como Patricio Patrón Laviada enfrentó en su momento, y ahora Vila, esté enfrentando el problema y quiera darle una solución… creo que hay buena fe para solucionarlo, pero hay que hacerlo bien y no con un viaducto elevado», señaló.

Manuel Sánchez indicó que estamos a tiempo de que haya consenso y analizar otras opciones: «si ya esperamos 20 años desde la primera vez que no se llevo al cabo, pues podemos esperar unos meses más para consensarlo y buscar soluciones».

EL PROBLEMA ES REAL Y SE NECESITA SOLUCIÓN…

Manuel Sánchez opinó que le queda claro que en la calle 82 hay un problema y que cada día se va a complicar más, por ese motivo es que hay que tomar soluciones consensuadas con los habitantes.

Añadió que está de acuerdo en que la obra sea construida por privados, pero que haya consenso con los habitantes. «Yo como otros empresarios de Progreso exportamos especies marinas que se van en contenedores al extranjero, somos también usuarios, pero igual somos progreseños y considero que se puede mejorar el proyecto.

Quiero puntualizar y que quede claro: «sí hay un problema en esa calle, es una realidad, pero opino que se debió consultar a gente de Progreso para que pueda estar presente en el proyecto y aporte sus opiniones. Y hablo no solo de los vecinos de la calle 82, sino la opinión de todos los progreseños, porque esa obra impactará a toda la comunidad.

SE DEBIÓ CONSULTAR A LOS HABITANTES ANTES DE PRESENTAR EL PROYECTO….

«Considero que los progreseños debieron participar en el proyecto, pero que lancen el anuncio de la obra y que ahora, después les vayan a preguntar qué les parece, no fue lo más adecuado», dijo.

«Por supuesto que en una obra es posible que no estén todos de acuerdo, pero lo menos que debieron hacer es que haya un consenso con los habitantes, que estén informados, sobre todo porque tiene que ver con el entorno progreseño en donde vivimos todos», añadió.

Manuel Sánchez dijo que «si el proyecto se hiciera a las afueras de Progreso, tal vez no hubiera un gran impacto, pero en este caso, lo están construyendo en el primer cuadro de la ciudad, en el corazón de Progreso y eso ya cambia todo, pues involucra a todos los progreseños».

IMPORTANTE ANALIZAR OPCIONES, ESCUCHAR OPINIONES E INCLUIR A EXPERTOS DE PROGRESO…

«No soy un experto, no tengo la solución, pero pienso que puede hacerse algo mejor, hay de puentes a puentes como el golden Gate, por ejemplo, pudieron presentar dos o tres propuestas, creo que hoy en día con tantas opciones y adelantos tecnológicos y de infraestructura que hay, creo que es el momento de analizarlo y resolver una problematica de forma amigable con el entorno de Progreso… hay que ayudar a que el entorno no se rompa, que se incluya la opinión de la gente de Progreso, de los expertos, ingenieros, arquitectos y otros especialistas en el tema progreseños, que profesionistas de Progreso hablen, pues ellos conocen la problematica local», señaló Sánchez González.



El empresario también consideró que el proyecto se está realizando de forma muy precipitada, pues de acuerdo con la licitación, publicada ayer mismo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se señala que las propuestas de las empresas constructoras interesadas en el proyecto deberán ser presentadas el próximo 8 de diciembre -quedan apenas 15 días para la fecha- y el inicio de la obra sería en febrero-marzo de 2023, en unos tres o cuatro meses.