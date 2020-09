ElChismeDelDía: Tras la nominación panista del noveno distrito

EL PAN BUSCA APROVECHAR EL BUEN PERFIL DE UN JOVEN POLÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES DE 2021 Y LO COLOCARÍA COMO SU OPCIÓN PARA EL NOVENO DISTRITO

EL QUE VA QUE VUELA tras la nominación de la candidatura del PAN por el IX Distrito Local es nada más y nada menos que el Director de Prolimpia, Erik Rihani González, quien desde hace casi un año se integró a las filas del Ayuntamiento de Progreso.

AL MENOS ASÍ lo han dejado entrever los enterados de la política y sus propios manejadores que desde hace varios meses comenzaron a exponer su imagen pública con el fin de que la gente, el pueblo, comience a ubicar su rostro.

Y ES QUE EN POLÍTICA NADA ES CASUALIDAD, así reza conocido refrán, pues Rihani apareció en el Ayuntamiento de forma sorpresiva, nadie esperaba su llegada al equipo de trabajo del municipio en donde hoy lo proyectan como pieza clave pues tiene a su cargo una de las dependencias más importantes en la Comuna con el manejo de la basura.

SEGÚN LAS MALAS LENGUAS, varios directores y funcionarios de la Comuna se vieron en ese entonces sorprendidos por la designación, pues Rihani había sido «premiado» con la Dirección de Prolimpia «sin mover un dedo», dado que no hizo campaña con el PAN ni con el alcalde Julián Zacarías.

RIHANI INICIÓ su exposición pública cuando fue designado como Director de Prolimpia -en octubre de 2019-, y de unos meses a la fecha ya hasta acompaña al alcalde Julián Zacarías a diversas actividades y realiza visitas domiciliarias para «sondear» entre los progreseños el servicio que ofrece Prolimpia.

LOS CHISMES dicen que la política es también de circunstancias y en ese sentido a Rihani le están fabricando una candidatura exprés con el fin de colocarlo apuradamente en el flechero político. En el ámbito local, lo consideran con un buen perfil, idóneo para impulsar la consolidación del Partido Acción Nacional en el distrito.

NO HAY QUE OLVIDAR que, la actividad política visible de Erik Rihani se inició con el PRI, como subdelegado federal en la Sedesol Yucatán, al calor de su amigo el ex diputado federal priista Pablo Gamboa Miner, hijo del político yucateco Emilio Gamboa Patrón. Erik es además empresario transportista (volquetero), hijo del extinto Roberto Rihani Vales, quien fuera director de Vías Terrestres durante la administración estatal de la entonces gobernadora Dulce María Sauri Riancho, actual diputada federal plurinominal y Presidenta de la Cámara de Diputados. Su también extinta hermana Ana Laura Rihani, fue presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. El Tec Progreso y la fundación que lleva el nombre de la desaparecida política porteña realizan cada año una carrera para apoyar con becas a los estudiantes de esa institución.

AHORA TODO INDICA QUE CONTINUARÁ su curso político, pero en las filas del PAN, donde le han abierto las puertas rumbo a una candidatura.

EL FUNCIONARIO ya hasta estrenó su nueva página de Facebook donde se promueven sus actividades como funcionario público y que seguramente también usará como plataforma para sus aspiraciones en la política.

AUNQUE EL PAN no ha definido todavía a los aspirantes a los cargos de elección popular, entre los blanquiazules se comenta con insistencia que Rihani ya tiene la «encomienda» de los altos mandos panistas y que por eso mismo ya inició con todo sus actividades y visitas a las comunidades del noveno distrito. Según se comenta, las visitas las realiza por las tardes, fuera de su horario laboral.

EL PASADO FIN de semana, Erik Rihani estuvo de visita en varios municipios del noveno, incluyendo Motul, donde se reunió con Lucio Estrella, presidente del PAN en ese municipio, así como con Aremy Mendoza, ex candidata a diputada local en las pasadas elecciones y quien hoy se perfila fuerte para la candidatura por la alcaldía de ese municipio.

TODO PARECE INDICAR que el joven político no está dando paso sin huarache, aunque eso no significa que lo tenga todo asegurado, por lo que tendrá que actuar correctamente en este ajedrez político para ganarse la nominación que también buscan otros personajes locales como Jéssica Saidén Quiroz, ex candidata del PRI a la alcaldía y actual Asesora Estatal para la Zona Costera en el gobierno panista y quien en la última semana ha estado muy activa en el noveno distrito, visitando a representantes panistas, entregando algunos apoyos, y convocando a reuniones para pedir el respaldo interno entre los blanquiazules.



