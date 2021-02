ElChismeDelDía: Jéssica Saidén en Morena: ¿estrategia o casualidad?

HOY LAS MALAS LENGUAS NOS CHISMEARON QUE:



La virtual designación de Jéssica Saidén Quiroz como candidata de Morena a la alcaldía de Progreso ha generado inconformidades al interior de los simpatizantes de la 4T en este puerto, al grado que algunos ya se dicen decepcionados del movimiento por haber aceptado a esta joven ex priista, ex pvemista y ex panista en su movimiento.

Muchos morenistas «de hueso colorado» no están a favor de que ésta joven abandere la causa de la 4T en Progreso, sobre todo porque su pasado priista la persigue. Nadie olvida que fue candidata del PRI a la alcaldía de Progreso en el 2015, siendo traicionada por los propios grupos priistas quienes promovieron el voto cruzado en su contra.

De acuerdo con varios morenistas, las aspiraciones de la hija del actual titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda -quien colabora con la actual administración de Mauricio Vila Dosal-, no serían «legítimas», pues sospechan que se trata más bien de una estrategia y acuerdos cupulares y bajo el agua entre partidos con el fin de que el gobierno estatal mantenga sus buenas relaciones con la federación.

Ya antes se dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación busca controlar principalmente los estados con cruces fronterizos y puertos estratégicos, como es el caso de Progreso.

Morenistas bien enterados de la situación, nos chismearon que la 4T quiere, a como dé lugar, gobernar en Progreso, pero al mismo tiempo mantener lazos de paz y colaboración directa con el gobierno estatal.

En ese sentido, según las versiones, Morena y PAN habrían pactado para que en el corto ó mediano plazo entren a gobernar a este municipio.

Esto, según ha trascendido, es un experimento partidista para que Morena le «mida el agua a los tamales» en el próximo proceso electoral, pues saben bien que el actual alcalde panista Julián Zacarías Curi busca la reelección y goza de la simpatía de muchos progreseños, pues bien o mal, y en medio de las críticas y el fuego de sus detractores, es reconocido como un alcalde que ha hecho, promovido y gestionado lo que nunca otros hicieron.

Las Malas Lenguas dicen que la historia podría sonar fantasiosa, pero a estas alturas y a sabiendas de todas las triquiñuelas de la política local y nacional, ya todo es creíble.

¿Qué otra cosa la pudo motivar? Si no tenía necesidad, estando como asesora en el gobierno estatal.

Por ese motivo es que, según dicen los chismes, Jessica Saidén se salió repentinamente del PAN para buscar la nominación en Morena, siendo así un agente de doble propósito: con buenas relaciones y comunicación directa con el gobernador panista y a la vez nóvel simpatizante y aspirante a un cargo en la 4T.

Solo así, se comenta, se podría explicar la repentina aparición de Jéssica Saidén entre los aspirantes de Morena, pues muchos ni siquiera la consideraban y hoy está rumbo a la virtual nominación.

Como informamos, los aspirantes de Morena son nueve y se espera que el partido defina a su candidato próximamente de cara al inicio oficial de las campañas en abril próximo.



EXTRA…

Ayer en redes sociales se difundieron fotografías de la conocida progreseña y activista de Morena, Jaqueline Santos, quien se reunió con Jessica Saidén en este puerto, para luego tomarse fotos, ambas vistiendo chalecos guinda con el logo de Morena.

En la publicación, donde aparece abrazada de la activista de la 4T, Jéssica Saidén señaló: «Me comprometo a cuidar al movimiento porque la gente ama mucho a #morena… para que llegue la transformación a nuestro Puerto #Progreso . Gracias Jaka De Ferreira por compartir conmigo tu aprendizaje».

Jaqueline Santos, hasta donde se sabe, estaba apoyando a otra aspirante de Morena a la alcaldía: Marta Villanueva Heredia, pero con las fotos que se difundieron ayer, ahora muchos interpretan que ya la traicionó y ahora apoyará a Jéssica Saidén.

*** IMPORTANTE. Estos son chismes que nos contaron Las Malas Lenguas y puede que se confirmen o no en los próximos días.