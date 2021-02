ElChismeDelDía: Morena define a su candidato esta semana

HOY LAS MALAS LENGUAS NOS CHISMEARON QUE…



Esta misma semana Morena debe definir a su abanderado por la alcaldía de Progreso y otros municipios, por lo que estos son días de luchas y jaloneos internos en busca de la nominación.

En el caso de este puerto, como se sabe, son nueve los aspirantes al cargo, la mayoría de ellos ex priistas que intentan quedarse con la candidatura del partido guinda.

Como se sabe, los aspirantes son:

1. El Carlos Macedonio León Zapata, ex colaborador panista y actual comisario municipal de Chicxulub Puerto.

2. La joven Karla Nataly Núñez Cámara, ex priista y colaboradora de la ex candidata del PRI a la alcaldía, Carmen Ordaz, quien quien participó activamente en 2018.

Varios morenistas revelaron que el asesor de esta aspirante es el ex funcionario «turquesa» Freddy Santos Morales, quien fue Oficial Mayor durante la administración 2015-2018 de José Cortés.

3. Juan Medina Rejón, ex funcionario ex priista y ex Turquesa en la pasada administración de José Cortés.

4. La también expriista Jessica Saidén Quiroz, hija del secretario de la SSP, Luis Saidén Ojeda.

Pese al rechazo de muchos morenistas locales, Jessica Saiden ha logrado sumar a algunos morenistas a su causa, como el caso de Jaqueline Santos, conocida operadora de Morena en esta ciudad.

5. El ex priista Martín Esaú Velázquez Sosa, hijo del empresario pesquero Martín Velázquez.

6. María Mercedes Arjona Euán, nuera del ex alcalde turquesa José Cortés y ex presidenta del DIF durante la administración municipal 2015-2018.

En este caso en específico, morenistas han criticado el hecho de que María Arjona todavía esté en la contienda interna por Morena, cuando logró colocar a su «ahijada» Cinthia Sosa como precandidata a regidora en la planilla del PAN.

Como se informó, Cinthia Sosa Gómez, quien fue registrada en la posición número 10, fue Directora de Turismo Municipal durante la administración «turquesa» de José Cortés Góngora.

En este puerto se sabe que no tienen un vínculo familiar directo, al menos no por el apellido, pero desde pequeña creció en la familia de Mercedes Arjona, a quien Cinthia le llama «tía», de modo que guardan una relación muy cercana.

Durante la gestión de Cortés, Cinthia Sosa fue muy criticada por su pobre desempeño laboral y por los escasos resultados que entregó siendo funcionaria.

7. El volquetero ex priista y comerciante local Francisco Javier Góngora Domani, actual líder sindical de Catem, organismo ligado a Morena

8. Martha Villanueva Heredia, conocida operadora del delegado federal Joaquín Díaz Mena, aunque con nexos con la pasada administración turquesa de José Cortés.

9. El doctor Leandro Raúl Alvarado Naal, ex candidato de Morena en las pasadas elecciones de 2018, es la segunda vez que buscará la nominación.

Las Malas Lenguas nos chismearon que será hoy, o mañana a más tardar cuando se sepa quién será designado como abanderado de Morena en este puerto, a pesar de que los morenistas arraigados no ven bien que haya tantos «chapulines» que hoy buscan integrarse al partido en busca de un «hueso», como el caso ocurrido con la senadora Verónica Camino Farjat, quien del Partido Verde se ha pasado a Morena en medio de numerosas críticas de militantes de Morena.

*** IMPORTANTE. ESTOS SON CHISMES QUE NOS CONTARON HOY LAS MALAS LENGUAS Y PUEDE QUE SE CONFIRMEN O NO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.