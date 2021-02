ElChismedelDía: No logra cuajar la estrategia panista

HOY LAS MALAS LENGUAS NOS CHISMEARON QUE:



Algo está pasando en el búnker de campaña del PAN, donde los números y estrategias no les cuadran y han tenido que emprender acciones para tratar de impulsar desesperadamente a sus aspirantes a cargos de elección en el noveno distrito local y segundo distrito federal.Tal parece que la estrategia de designar a dos ex priistas para contender en esas demarcaciones no «levanta», pues no han sido del total agrado del panismo de la región, donde han resultado ser dos soberanos desconocidos y al menos en ésta época de precampaña, no han logrado simpatizar con los blanquiazules.Los chismes dicen que entre los panistas de la zona, incluso de Progreso, cabecera distrital, hay quienes aún no «tragan» las candidaturas de Erik Rihani y Carmen Ordaz, dos «ilustres» ex priistas que repentinamente se pintaron de azul con el argumento de ayudar y servir a los habitantes.Los propios panistas locales señalan que a uno ni siquiera lo conocían en el PRI y ahora pretenden que en el PAN sea el rockstar electoral, cuando el perfil no le alcanzaba, considerando que hay otros panistas de casa con más trayectoria para el cargo.«En el PRI a lo mejor la hacía, tenía el apoyo de sus amigos Dulce y Pablo (en referencia a Dulce María Sauri y Pablo Gamboa Miner), pero en el PAN nadie lo conoce y por la fuerza, ni los zapatos entran», señalaron al comentar la situación.En el caso de Carmen Ordaz, si bien ya fue diputada federal con el PRI, incluso con votación récord en aquel entonces, los panistas señalan que ella era popular entre el priismo, pero los panistas de la región no la ubican.Según nos chismearon Las Malas Lenguas, la estrategia de incorporarla al PAN no resultó como se pensaba, pues la idea era que con su amplio «capital político» atrajera a priistas y más simpatizantes al blanquiazul y diera así un «golpe» al priismo en Progreso, pero resultó que su grupo de colaboradores y su gente no la siguieron, no fueron tras ella, pues la mayoría de sus simpatizantes y colaboradores hoy figuran en otros partidos apoyando a otros candidatos. Luego entonces surge la pregunta ¿realmente tenían capital político? ¿fue buena o mala la estrategia?A esto se suma, según nuestras fuentes panistas, la inconformidad que hay contra la estrategia de hacer campaña aprovechándose de sus cargos públicos, pues es algo que en el PAN siempre se ha criticado y hoy se ha puesto en práctica, pues consideran que deben pedir licencia de sus encargos para hacer proselitismo libremente. De eso les contaremos en el próximo chisme.

