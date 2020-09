ELCHISMEDELDÍA: Políticos de Progreso van con todo por un cargo en el 2021 (1)

HOY LAS MALAS LENGUAS NOS CHISMEARON QUE:

LOS MOTORES DE LA POLÍTICA local ya están calientes y listos para iniciar, nuevamente, la carrera por algún puesto de elección, dado que el proceso electoral ya inició y la jornada electoral del 6 de junio de 2021 está a solo unos meses de distancia.

Son varios los personajes de este puerto que aspiran a algún cargo político, desde la llamada «alcancía» (alcaldía) de Progreso hasta diputaciones locales y federales. LOS CHISMES nos dicen que son varios los que buscan la silla de la calle 80 para el año próximo y quienes harán hasta lo imposible para bajar a Julián Zacarías Curi del palacio municipal, donde pretende buscar la reelección. Ya varios de ellos se encuentran muy activos, dado que a fines de este año ya deben estar definidas las candidaturas y en enero próximo se inician las precampañas.

SEGÚN SE COMENTA, el actual alcalde no tiene intenciones de dejarse vencer tan fácilmente, por lo que lejos de grillar, se ha enfocado en trabajar, de modo que los ciudadanos lo reconozcan más por sus obras que por sus dichos.

El trabajo de Zacarías Curi está a la vista, si bien hay detractores y opositores a su gobierno, cosa que es normal en estos tiempos y más ahora que está en su último año, los propios habitantes externan que el edil no ha dejado de trabajar en beneficio de los progreseños, ni durante la pandemia.

El alcalde Julián Zacarías es sin duda el rival a vencer, y será tarea de los diferentes aspirantes el ganarle la próxima contienda electiva.

EN EL CASO del PRI, la diputada local Lila Frías es una de las aspirantes naturales a la alcaldía de Progreso, aunque hay fuertes versiones de que si llega a contender, estaría en riesgo de ser traicionada tal y como le sucedió a las anteriores dos candidatas del tricolor en Progreso (Jessica Saidén y Carmen Ordaz), quienes obtuvieron la designación, hicieron campaña, pero a final de cuentas no ganaron porque los priistas locales hicieron voto cruzado (a favor del PRI en las diputaciones y contra el PRI en las elecciones para la alcaldía). LA DIPUTADA LOCAL, según se comenta, tiene una marcada enemistad con varios grupos al interior del PRI, tanto a nivel estatal como local, pues la tachan de haberse «alineado» a las órdenes del gobernador panista Mauricio Vila desde el inicio de esta administración.

OTRA DE LAS ASPIRANTES priistas a la alcaldía de Progreso es la también diputada federal (del PANAL-PVEM-PRI), María Ester Alonzo, quien a pesar de haber sido señalada de participar en la traición priista en 2015 y 2018, ya levantó la mano para anunciar su regreso, esto a pesar de que -según habitantes locales- no ha hecho nada en beneficio de Progreso en el tiempo que lleva de legisladora, pues no ha intervenido ni para bien ni para mal en favor de los municipios de su distrito.

POR EL CONTRARIO dicen, la diputada federal se ha dedicado a cultivar su ego e imagen política, ahora patrocinando la entrega de apoyos y hasta un nuevo programita de Facebook en donde ofrece entretenimiento al pueblo. El programa, por cierto es grabado en su casa de enlace en la calle 31.

EN EL PARTIDO VERDE el Payo Manzanero ha logrado reunir a un grupo de ex priistas y ex turquesas en favor de su causa por la alcaldía de Progreso bajo el membrete del comité local del PVEM y rodeándose de «selectos» personajes de la política porteña.

SE DICE QUE Payo, quien fuera uno de los coordinadores de la derrotada campaña priista en el 2018, cuenta ahora con el apoyo del ex alcalde Pepechabel Cortés, quien patrocina diversas actividades y eventos del Verde, según ha contado abiertamente el propio «viejo».

LAS MALAS LENGUAS DICEN QUE LOS MORENISTAS no se quedan atrás, pues son varios los nombres que localmente se escuchan para jugar por la alcaldía. Uno de ellos es el doctor Raúl Alvarado, ex candidato en el 2018 y quien ahora la buscará de nuevo. El Dr. Alvarado no ha dejado de trabajar en favor de su partido e incluso mantiene abierta una casa de enlace donde apoya a todo el que se lo solicite. También suena el nombre de Marta Villanueva, colaboradora cercana del delegado federal Huacho Díaz Mena y con vínculos con la pasada administración turquesa de José Cortés, así como el comerciante local David Escalante, quien de llegar a contender se estrenaría en el ámbito político de este puerto. Sin embargo, el conocido comerciante, popularmente apodado como el «Ta-Colís», publicó recientemente en sus redes sociales que ya se bajó del caballo, sin embargo algunos todavía lo consideran como una opción para abanderar el proyecto morenista en Progreso.

OTROS ASPIRANTES TAMBIÉN SUENAN para buscar la alcaldía de este puerto, aunque algunos siguen «agachados» para mostrarse más adelante y evitar desembolsos innecesarios desde ahora, pues bien saben todos que el hecho de aspirar, significa también gastar dinero para apoyos, ayudas y donativos que les soliciten sus simpatizantes y equipos de trabajo. (CONTINUARÁ)

***IMPORTANTE. ESTOS SON CHISMES QUE NOS CONTARON LAS MALAS LENGUAS Y PUEDE QUE SE CONFIRMEN O NO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.