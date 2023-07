ELECCIONES2024: El PAN y Morena están “empatados” en Progreso

SEGÚN NUEVA ENCUESTA DE MASSIVECALLER / LA MUESTRA SEÑALA 28.9% DE LAS PREFERENCIAS PARA EL PAN Y 28.5% PARA MORENA DE CARA A LAS ELECCIONES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ÉSTE PUERTO / TAMBIÉN MUESTRA UN 22.8% DE INDECISOS



PROGRESO.– La encuestadora MassiveCaller difundió este día los resultados de su más reciente sondeo sobre las preferencias electorales en el municipio de Progreso, en la cual se muestra un virtual “empate” en las intenciones de voto entre los partidos PAN y Morena, aunque también deja en claro que hay un elevado número de indecisos, quienes podrían marcar la diferencia en el 2024.

El estudio preguntó a los encuestados vía telefónica (líneas fijas) que el próximo año habrá elecciones en Progreso ¿Por cuál partido político votaría usted?. El PAN registra 28.9% y Morena 28.5%, respectivamente, seguidos muy de lejos por el PRI (10%), Movimiento Ciudadano (4.9%), y 4.9% de “otro” y 22.8% de “aún no decide”.

Cabe señalar que la encuesta fue realizada a 600 personas usando un robot que realiza llamadas y realiza preguntas a quienes contestan, quienes presionan opciones en su teclado numérico. El estudio tiene margen de error del +/- 4.3%. MassiveCaller no precisa si las encuestas las realizó a números fijos de telefonía o a celulares.

En cuanto a los aspirantes por partido, a la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del PAN para alcalde? el más votado fue el actual diputado local panista Erik José Rihani González, con 46.5% y María del Carmen Ordaz Martínez, actual Directora del Tec Progreso con el 24.8%.

Llama la atención que en el sondeo se incluye el nombre de la actual regidora del Ayuntamiento panista Ivonne Claudette Gamboa Rassam, con un 7.0% de las preferencias, a pesar de que en Progreso no es conocida, pues la edil no tiene presencia ni contacto con la población en general.

Como se sabe, el actual Ayuntamiento ha intensificado las actividades para promocionar la imagen de Gamboa Rassam y de la también regidora Dulce Soberanis Gamboa, quienes buscan continuar viviendo de la política a pesar del pobre desempeño que han tenido en el actual trienio. Esta última es cuestionada desde la pasada administración cuando fue Directora de Espectáculos, al verse involucrada en el escándalo del bar El Mocambo, el cual registró un derrumbe matando a tres personas. En aquel entonces esa funcionaria autorizó el funcionamiento del establecimiento sin verificar el buen estado del lugar en coordinación con las dependencias correspondientes. El negocio sigue cerrado hasta la fecha y hasta le mandaron a colocar unas vallas metálicas para ocultar el predio ubicado en la zona turística de ésta ciudad.

En la actual administración, donde es comisionada de Deportes, también ha sido señalada de su falta de apoyo a las actividades deportivas en el municipio.

Ha sido más que evidente en los eventos municipales recientes, que las dos regidoras aparecen en todos los eventos, son el “ajonjolí de todos los moles”, incluso en los eventos que no les corresponden, saltándose las jerarquías municipales y haciendo a un lado a funcionarios de primer nivel como la Síndico Municipal, Patricia Rosado y hasta al Secretario de la Comuna, Roger Gómez Ortegón quienes no son invitados al presidium de los eventos y se quedan sentados entre el público.

En reciente entrega de apoyos, ambas regidoras aparecieron entregando apoyos a los ciudadanos y mostrando su “gran sensibilidad”, así como en eventos políticos como el encuentro de amigos del “Amigo Libo”, en donde fungieron como “invitadas especiales” en el templete principal junto con el alcalde Julian Zacarias, Liborio Vidal y el diputado Rihani. A toda costa, según versiones palaciegas, buscan seguir viviendo del erario.

MÁS DEL SONDEO…

En cuanto las preferencias del voto, los encuestados respondieron de la siguiente manera a la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del PRI para alcalde?: Lila Rosa Frías Castillo, 35.6%, María Ester Magadán Alonzo, 26.7%, y Ricardo Alan Rosado Flores, 4.4%.

A la pregunta, ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena para alcalde? respondieron a favor del ex priista Martín Esaú Velázquez Sosa, 18.4%, la ex priista y ex panista y ex pvemista y actual morenista Jéssica Saidén Quiroz, 14.3%, y el ex priista José Gaspar Manzanero Ku, 8.2%.

En el sondeo también llaman la atención ciertos errores, pues consideró a María Ester Magadán Alonzo como “priista”, cuando en realidad está realizando trabajo político en favor de Morena, pues recientemente fue designada como presidenta de una agrupación de apoyo a Claudia Sheinbaum y la 4T en Progreso.

También se menciona a José Gaspar Manzanero Ku (realmente es Jorge Gaspar “Payo” Manzanero), como aspirante de Morena, cuando en realidad éste personaje político (ex candidato de Movimiento Ciudadano) ya opera con el PAN, como se observó en la pasada movilización del “Amigo Libo” en el Rancho San Pedro. Queda claro que los políticos locales están cambiando rápidamente de partidos y de intereses que ya ni las encuestadores logran atinar en qué partido están trabajando actualmente. (ProgresoHoy.com)