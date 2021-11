Empleado del Ayuntamiento amanece tirado en playas de Progreso

TESTIGOS REPORTARON LOS HECHOS A LA POLICÍA, PENSANDO QUE ESTABA MUERTO, PUES NO SE MOVÍA / TRAS DESPERTAR, DIJO NO RECORDAR NADA DE LO QUE HIZO LA NOCHE ANTERIOR / EL ALCALDE DE PROGRESO ATESTIGUÓ LOS HECHOS, PUES REALIZABA EJERCICIO EN LA ZONA





PROGRESO.– Amplia movilización policíaca generó esta mañana el reporte de una persona tirada en playas del malecón internacional, la cual estaba inmóvil en el sitio, por lo que se pensó que estaría muerta.

El cuerpo estaba tirado boca-abajo sobre la arena, en la orilla de la playa a la altura de la calle 98, cerca de la capilla de madera de esa avenida turística.

Varios pescadores pasaron señalaron que ahí amaneció, pues llevaba varias horas tirado. Incluso hombres de mar pasaron junto al cuerpo, hasta lo patearon, pero no reaccionó, por lo que llamaron a la Policía.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal, quienes constataron que la persona estaba viva, pero aún en estado inconveniente y desorientado, pues el muchacho estaba «ido» y apenas lograba hilar sus frases.

Minutos después, al ser entrevistado por los policías, el joven se identificó como L.A.M. de 32 años, y aseguró a los agentes que no recordaba nada de la noche anterior, «no tengo idea de cómo llegué aquí».

También dijo que «estaba con unos amigos, que había acudido a un restaurante y a una fiesta», fue lo que alcanzó a decir.

Los policías le preguntaron quién lo había golpeado, pues tenía lesiones en el rostro, al parecer golpes, pero dijo no saber nada.

El muchacho vestía playera sport blanca y una bermuda de mezclilla y estaba sin zapatos.

Los policías le señalaron que cómo era posible que estuviera con «amigos», pues los amigos no hacen ese tipo de cosas. «A tí te drogaron o algo y te dejaron tirado aquí», le dijo un policía.

Al lugar llegaron dos patrullas cuyos agentes de inmediato realizaron llamadas para reportar lo sucedido e informar que se trataba de un trabajador municipal, para saber cómo procedían.

EL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS PRESENCIÓ LOS HECHOS…

En el sitio, mientras el joven era sacado de la playa con ayuda de los agentes, el alcalde Julián Zacarías Curi presenció los hechos a varios metros de distancia, pues pasaba por el sitio al realizar su acostumbrado ejercicio matutino en el malecón internacional. El edil continuó se retiró del lugar para continuar con sus ejercicios.

Tras recibir instrucciones, los policías no lo detuvieron como suele suceder en estos casos, sino que lo abordaron en una patrulla y lo trasladaron a su domicilio para entregarlo a su familia.

Hasta esta noche, el Ayuntamiento de Progreso no ha emitido ninguna postura o información en torno al caso del funcionario municipal. (ProgresoHoy.com)