Empleos temporales llevan beneficio a familias en 42 municipios de Yucatán

PROGRESO.– Hombres y mujeres de 42 municipios del estado que resultaron afectados por el paso de la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta” continúan llevando a cabo labores de limpieza, desinfección, descacharrización y recuperación de espacios en sus comunidades, acciones con las que el Gobierno del Estado genera empleos y los respalda con una ayuda económica de 1,250 pesos dentro del Programa Emergente de Apoyo Comunitario.

Este apoyo dispuesto por el Gobernador Mauricio Vila Dosal representa un importante alivio para la economía de muchas familias, como el caso de Nolberta Balam Poot, de Chuburná Puerto, comisaría del municipio costero de Progreso, quien destacó que este ingreso significa mucho para ella, pues con ese dinero podrá cubrir las principales necesidades de su hija, quien tiene Síndrome de Down, y su esposo, el cual hace 5 años perdió un pie a causa de la diabetes.

“Estamos colaborando para que el municipio se vea limpio, además, por ello estamos recibiendo una ayuda que, en mi caso, me permite contar para la comida, es un apoyo de mucha ayuda para las familias”, indicó Nolberta durante una pausa de sus labores de limpieza en el Cementerio de este puerto.

Nolberta pertenece a las 7,000 personas de 42 municipios del estado que resultaron afectados por el paso de esos fenómenos naturales, que realizan trabajos de limpieza durante 15 días, desinfección, descacharrización y recuperación de espacios públicos, por lo que recibirán una ayuda económica de 1,250 pesos como parte del Programa Emergente de Apoyo Comunitario.

Cabe mencionar que, en el municipio de Progreso y sus comisarías, son 600 personas beneficiadas a través de este esquema estatal y con el que hombres y mujeres han encontrado una oportunidad de empleo temporal ya que sufrieron afectaciones económicas debido a la inactividad que generó la contingencia sanitaria.

Por ejemplo, Emilio Chin Valle, habitante de la comisaría progreseña de Chelem, realizó tareas de limpieza y deshierbe en un terreno baldío de esta comunidad, que algunas personas habían convertido en un basurero clandestino y que hoy, luce sin basura y como un espacio seguro para los habitantes.

“Este día deshierbamos, alzamos basura, separamos botellas y continuamos con estas labores de limpieza en general para que nuestra comunidad luzca mejor pues con las lluvias y el paso de fenómenos naturales se han afectado las calles, pero este programa es muy bueno para la presentación del puerto, así nosotros lo dejamos bonito, limpio y mejora su imagen”, indicó el padre de familia.

Chin Valle está seguro que los trabajos de limpieza que realizan contribuirán a la imagen del puerto para que, en la próxima apertura de playas, el turismo se reactive y sea atraído por las bellezas naturales del estado y “se animen a venir a nuestras playas, pues yo soy comerciante, me dedico a vender dulces de coco, pero por la pandemia dejé de trabajar”.

“Es por eso que este apoyo nos beneficia bastante a nosotros, nos viene bien a la familia para cubrir los gastos que hay en la casa, por ejemplo, me puede servir para pagar la luz, el gas, también para hacer mantenimiento en nuestra casa pues se inundó por las lluvias. Es un ingreso que nos ayudará mucho para nuestros 4 hijos”, aseguró Emilio.

El Programa Emergente de Apoyo Comunitario beneficia a habitantes de los municipios de Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Dzilam de Bravo, Tizimín, Baca, Celestún, Izamal, Chemax, Calotmul, Cuncunul, Tunkás, Temozón, Kanasín, Hunucmá, Ixil, Tahmek, Kaua, Mocochá, Progreso, Hoctún, Muxupip, Espita, Sanahcat, Dzidzantún y Huhí.

Así como Telchac Pueblo, Sinanché, Sucilá, Temax, Tixpéual, Yobaín, Uayma, Ucú, Valladolid, Buctzotz, Tetiz, Tixkokob, Kinchil, Telchac Puerto, Tepakán y Mérida, de manera específica las comisarías y subcomisarías de Kikteil, Sierra Papacal, Noc-Ac, Cosgaya, Komchén, Dzidzilché, Tamanché, Sac-Nicté, Cheumán, Dzityá y Chablekal.

Cabe mencionar que la selección de municipios se realiza con base en las afectaciones emitidas en las Declaratorias de Emergencia del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sin embargo, se agregaron otras demarcaciones que, aunque no fueron contempladas en dichas declaratorias, sufrieron daños.

Otro caso es el Eugenia Kanil Abán, del municipio de Chemax, al oriente del estado, quien colaboró con deshierbo y recolección de basura en las calles de esta población, labores por las que el Gobierno del Estado le apoya con una ayuda económica que es significativa para ella y sus dos pequeños hijos.

“La verdad es necesitamos mucho este tipo de apoyos, porque hay muchos que necesitan trabajo y que quieren trabajar, pero todavía no hay manera debido a la pandemia y al paso de tormentas y huracanes, entonces nosotros al limpiar, ayudamos a recuperar al municipio y, además, es un ingreso en beneficio de mis hijos, son tiempos de buscar la forma de salir adelante y aprovechar el trabajo, ahora no tengo otro trabajo por lo que esto me ayuda mucho”, aseveró Kanil Abán.