Encabeza Huacho Díaz Mena entrega de tarjetas para el pago de becas a estudiantes de Mérida

MÉRIDA.– El Delegado del Gobierno Federal en Yucatán, Mtro. Joaquín Díaz Mena, informó que en Mérida inició el operativo de entrega de tarjetas del banco del Bienestar a jóvenes de nivel preparatoria beneficiarios del “Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, estas serán otorgadas con base al plantel educativo en el que cursen sus estudios, por lo que serán convocados a través del responsable de la escuela, en dicho documento se indicará: el día, la hora, el lugar y los requisitos que deberán presentar para su atención en el domo del Cetis No. 112 ubicada al oriente de la ciudad.

Díaz Mena expresó que la entrega de estas tarjetas bancarias, será para facilitar a los jóvenes preparatorianos hacer uso en cualquier momento del apoyo de los $1,750 pesos que reciben de manera bimestral a través del Programa Federal de Becas “Benito Juárez”, el cual implementó nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de apoyar a que los jóvenes de educación media superior continúen y concluyan sus estudios; ya que se detectó que este nivel es uno de los que presentan mayor deserción estudiantil.

El delegado compartió la siguiente agenda de escuelas de las que serán citados las y los estudiantes para acudir por sus tarjetas: del COBAY Plantel Chenkú deberán acudir los días 21 y 22 de marzo, en un horario de 9:00 a.m. a 02:00 p.m., COBAY Plantel Santa Rosa serán los días 22 de marzo de 01:00 p.m. a las 02:00 p.m. y el día 23 de marzo de 9:00 a.m a las 02:00 p.m., para la Escuela Preparatoria Estatal No. 8 “Carlos Castillo Peraza” deberán acudir el día 24 de marzo de 9:00 a.m. a las 02:00 p.m.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 95 deberán asistir los días 27 de marzo a partir de las 9:00 a.m. hasta las 02:00 p.m., así como el día 28 de marzo de 9:00 a 10:00 a.m., la Escuela Preparatoria Estatal No. 1 “Serapio Rendón” el día 28 de marzo deberán asistir en un horario de 11:00 a.m. a 12:30 p.m., la escuela Preparatoria Estatal No. 7 “Eligio Ancona” el mismo día 28 de 01:00 p.m. a 02:00 p.m., el CEDART “Ermilo Abreu Gómez” deberán acudir el día 29 de marzo a partir de las 09:00 hasta las 10:00 a.m., de la escuela Preparatoria Estatal No. 11 “Francisco Rogelio Rivero Alvarado” el día 29 de marzo podrán acudir entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m., la escuela Preparatoria Estatal No. 5 “Agustín Franco Villanueva” también el día 29 en un horario de 01:00 p.m. a las 02:00 p.m.

Los estudiantes del plantel Conalep III podrán acudir el día 30 de marzo a partir de las 09:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., de la escuela Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros” deberán asistir el día 30 de marzo en un horario de las 12:00 a las 14:00 horas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 06, Plantel Emiliano Zapata-Mérida, será el día 31 de marzo que deberán asistir de las 09:00 a 14:00, así como la escuela Preparatoria Estatal No. 13 plantel Azteca Yucatán, les corresponderá el día 31 de marzo de 14:00 a 15:00 horas.

De igual manera el delegado del Gobierno Federal en Yucatán el Mtro. Joaquín Díaz Mena, dio a conocer en la agenda de actividades que se realizará este miércoles 22 de marzo con respecto al operativo Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad quienes sus apellidos van de la letra A a la Z y cobran a través de mesas de pago, las cuales estarán en la comisaría de Susulá de Mérida, a esta deberán asistir las personas que también vivan en Chalmuch y Tixcacal a partir de las 9:30 a.m., en la localidad de Ticopó en Acanceh, se brindará atención desde las 9:30 a.m., en la cabecera municipal de Acanceh, será desde las 12:00 p.m.

Para Catmis en Tzucacab se iniciará la atención desde las 9:30 a.m., en la cabecera municipal de Tzucacab, será a partir de las 12:30 p.m., en el municipio de Ticul desde las 9:30 a.m., en Dzan a partir de las 12:00 p.m., en las comisarías de Izamal como Citilcum, será desde las 9:30 a.m. y Kimbilá a partir de las 11:30 a.m., en la localidad de Xalau en Chemax iniciará a las 9:30 a.m., en la cabecera municipal de Chemax se dará atención a quienes sus apellidos van de la letra A hasta la letra D a partir de las 11:30 a.m. y en el deportivo de la Unidad Habitacional Revolución (CORDEMEX) será desde las 9:30 a.m.