Escuché claro y fuerte las necesidades de los ciudadanos: no les voy a fallar: Pili Santos

En emotivo video que compartió en sus redes sociales, Pili Santos Díaz, candidata a diputada local del PAN Yucatán y Nueva Alianza por el XV Distrito, agradeció las muestras de afecto, aprecio y cariño de los ciudadanos durante los 55 días de proselitismo que concluyeron este miércoles.

Luego de su extraordinario cierre de campaña este martes en Izamal, Pili Santos expresó su orgullo por ser de Buctzotz y destacó que saludó y escuchó a cientos de personas y visitó decenas de comunidades, desde Izamal, la cabecera del Distrito XV, hasta Tixbacab, en el municipio de Cenotillo, una de las comisarías más pequeñas de esta región.

La futura diputada local subrayó que conoce muy bien el Distrito XV porque toda su vida ha vivido aquí, disfrutando las tardes de Dzilam de Bravo, San Crisanto y Chabihau; de visita en el convento de Nuestra Señora de la Concepción, en Izamal; yendo a comer panuchos en Tixkokob, pasando el rato con sus amigos de Dzoncauich o de fiesta en las vaquerías de Temax y Tekal de Venegas.

«No tengo que decir que voy a volver al Distrito XV cuando llegue al Congreso del Estado porque nunca me he ido. Conozco las carencias en los municipios del Distrito XV», aseveró.

Pili Santos añadió que escuchó «claro y fuerte las necesidades de los ciudadanos» y destacó que hizo «compromisos personales, de frente, cara a cara, mirando a los ojos de cada persona con la que hablé. Somos un equipo y juntos vamos a cambiar este pedacito de Yucatán».

«Gracias a cada ciudadana y ciudadano que me abrió las puertas de su casa, que me recibió en su mesa familiar, que me acompañó a caminar sus calles y sus parques, que se puso una camiseta o una gorra con mi nombre. Me llena de orgullo, pero también de compromiso y de enorme responsabilidad», mencionó.

Por último, Pili Santos llamó a tomar todas las medidas sanitarias y salir a votar este domingo 6 de junio. «Yo no les voy a fallar», garantizó.