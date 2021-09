Escuelas cobran vida al recibir a estudiantes yucatecos para el inicio del ciclo escolar 2021-2022

-Entre ellos se encuentra Geraldine Rosado Ruiz, quien este día asistió a su primer día de clases en la escuela primaria “Gabriela Mistral”.

-Desde temprana hora, estudiantes yucatecos arribaron a los planteles escolares para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, el cual, se lleva de forma voluntaria con todos los protocolos sanitarios para proteger la salud de todos los yucatecos.

Mérida, Yucatán, 6 de septiembre de 2021.- Después de más de un año y medio de no asistir al salón de clases, la pequeña Geraldine Rosado Ruiz se alistó desde temprana hora con emoción para acudir a su primer día en la escuela primaria “Gabriela Mistral” de Mérida, donde iniciará el primer grado con todos los protocolos sanitarios que siguen los planteles para proteger la salud de todos los yucatecos.

Desde las 6:30 de la mañana, la mamá de Geraldine, Fany Ruiz Couoh, comenzó a preparar a la estudiante. Le puso el uniforme, la peinó y la pequeña se colocó los calcetines, se amarró los zapatos y tomó sus útiles escolares, mientras su papá, Fernelly Rosado Béjar, le preparaba su desayuno favorito, huevo con frijol y unas rodajas de manzana.

Tras desayunar junto con su hermano José Antonio Rosado Ruiz, quien también se alistaba para ir a su primer año de escuela secundaria, Geraldine se lavó los dientes, tomó su cubrebocas y la mochila, y junto con su mamá se encaminó a su escuela para su esperado primer día de clases.

Al igual que otros estudiantes yucatecos que se decidieron por las clases presenciales, Geraldine fue bien recibida por sus maestros y siguió el protocolo sanitario que consiste en el filtro a la entrada de la escuela en el que los docentes tomaron la temperatura y aplicaron gel antibacterial; mismo proceso que siguió en la puerta del salón de clases.

Los docentes de esta escuela recibieron a los estudiantes con carteles en mano con mensajes de bienvenida para sustituir los abrazos, al tiempo que les recordaron la importancia de mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos.

Momentos antes de iniciar sus clases, Geraldine sacó sus útiles escolares y entre ellos se encontraba su kit de sanidad que consiste en un gel antibacterial personal, toallitas desinfectantes y un cubrebocas adicional al que lleva puesto, explicó la alumna.

La pequeña dijo que se siente muy emocionada e incluso, a la entrada de la escuela, el recibimiento de los maestros la conmovió, pues «ya quería regresar a la escuela porque a mí me gusta mucho estudiar, me gusta escribir y leer en mi salón».

«Me siento muy feliz de regresar a clases, mi mamá me dijo que debo cuidarme mucho, no quitarme la mascarilla, lavarme las manos y no acercarme mucho a mis compañeros», indicó la pequeña estudiante de primero de primaria.

De acuerdo con el protocolo establecido en el plantel, este lunes Geraldine tomará clase de 7:15 a.m a 10:15 a.m con 3 módulos de las materias de español, matemáticas y educación socioemocional con un descanso de 5 minutos entre cada módulo.

Tan sólo en esta escuela primaria, padres de familia y tutores de aproximadamente 100 alumnos se decidieron por clases presenciales, aplicando todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para sacar el mayor provecho de aprendizaje cuidando la salud.

La mamá de Geraldine, Fany Ruiz, señaló que se decidió por las clases presenciales, pues es una oportunidad para su aprendizaje y sus hijos pedían volver a las aulas.

«Ella está muy emocionada por regresar a clases, por conocer su salón, a su maestra y sus nuevos compañeros. Pero sobre todo, lo que más me dio seguridad es que los protocolos que se llevan son muy buenos, por ejemplo, la maestra implementó que cada alumno lleve un kit de sanidad, además le expliqué a Geraldine que no se quite su cubrebocas, que debe estar bien puesto cubriendo desde el puente de la nariz y, sobre todo, el lavado constante de manos», indicó la madre de familia.

Hay que recordar que el regreso a clases en Yucatán es voluntario, cada mamá, papá y tutor decidió si manda a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. Quienes tuvieron alguna razón para no mandar a sus hijos a la escuela, no fue necesario hacerlo y pueden continuar estudiando a través de los medios digitales como se ha hecho hasta ahora y quienes sí tuvieron el deseo de que sus hijos regresaran a la escuela, lo pudieron hacer con todas las medidas y filtros sanitarios para proteger la salud de todos los yucatecos.

Los horarios para las escuelas públicas serán fijos y de la siguiente manera: educación inicial sería de 6:30 a.m. a horarios normales de acuerdo a modalidad; inicial y preescolar indígena y general de 8 a.m. (con posibilidad de ingreso escalonado y usando todos los accesos disponibles) a 11 a.m.

Para nivel Primaria general e indígena matutino, 4to, 5to y 6to de 7:15 a.m. a 11:15 a.m. y 1ero, 2do y 3ero de 7:35 a.m. a 11:35 a.m.; Primaria general e indígena vespertino 4to, 5to y 6to de 1:15 p.m. a 5:15 p.m. y 1ero, 2do y 3ero de 1:35 p.m. a 5:35 p.m.

Mientras que, los Centros de Atención Múltiple, será de 8 a.m., con duración de 2 horas y media para inicial y preescolar y de 3 horas para talleres, primaria y secundaria. En secundaria matutino será de 7 a.m. a 12 p.m. y secundaria vespertina de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.

Finalmente, el nivel medio superipor matutino será de 7 a.m. a 1 p.m.; turno vespertino de 2 p.m. a 8 p.m. y el nocturno de 5 p.m. a 10 p.m. Cada nivel contará con recesos escalonados y comidas escalonadas bajo la supervisión del maestro.