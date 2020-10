Especialistas advierten que el manto acuífero está en su máximo histórico tras fuertes lluvias

MÉRIDA.– Especialistas yucatecos advirtieron que el manto acuífero del Estado se encuentra en su máximo nivel, producto de las fuertes lluvias ocasionadas en los últimos meses por fenómenos como las tormentas Cristóbal, Amanda y Gamma, así como por el huracán Delta.

Los investigadores también señalaron que el subsuelo del estado no ha dejado de recibir copiosas lluvias desde junio pasado, de modo que esto no ha permitido que los niveles normales se restablezcan y amplios sectores, principalmente en la zona Norte, se encuentran inundados.

En rueda de prensa que ofrecieron, Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la Uady; Jorge Alfonso López González, maestro en hidrología e Ismael Sánchez, maestro investigador de hidrología de la Facultad de Ingeniería, señalaron que por lo menos se requieren tres días, sin que llueva, para que los niveles originales regresen a su punto de origen.

También advirtieron que la Zona Norte de Mérida es la más propensa a inundarse debido a que es la zona donde el manto freático es menor y anticiparon que se podría repetir lo visto en fraccionamientos y plazas y otras propiedades en estos días en caso de presentarse lluvias fuertes otra vez.

En redes sociales, Miguel Villasuso Pino, ex presidente de la Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, también publicó un gráfico de las mediciones del sensor de la posición del nivel del agua subterránea entre el 9 de junio pasado y el 8 de octubre, donde se observa el aumento histórico en los niveles tras el paso de los citados fenómenos naturales.