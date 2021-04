Esta es la planilla de Ana Pech y el Partido Verde para la alcaldía de Progreso

TRAS CONFIRMAR SU REGISTRO ANTE EL IEPAC, ESTA FUE LA PLANILLA DE CANDIDATOS DEFINITIVA PARA CONTENDER EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES

PROGRESO.– Con el firme objetivo de trabajar incansablemente por el beneficio de la comunidad, la licenciada en administración y empresaria pesquera, Ana María Pech Chacón, se registró como candidata a la alcaldía del puerto por el partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Siempre he sido una mujer independiente, de ideales y carácter fuerte ante las adversidades, y es por ello que pondré todos mis esfuerzos para con su ayuda, y tu apoyo, alcancemos la meta para lograr un Progreso #SiempreFuerte y #SiempreUnido” indicó la abanderada luego de registrarse ante el instituto electoral.

Ana María Pech Chacón es oriunda de Progreso, tiene 63 años de edad, es esposa del Dr. Arturo Quezada Domínguez, y madre de tres hijos: Arturo, Mario y Cristian.

Además de ser Licenciada en Administración, durante más de 30 años se ha desempeñado en el sector pesquero, área en el cual inició a raíz de la empresa fundada por su padres, Pascual Pech López y Candelaria Chacón (q.e.p.d.).

“Ellos me inculcaron los valores que tengo, me enseñaron que el trabajo no se limita a estar entre cuatro paredes, que aquellas personas que son el motor de la economía en el puerto, necesitan ser escuchadas. El conocer su trabajo y sus motivaciones te hace sensible y al mismo tiempo, fuerte ante los problemas que hay que resolver día a día» señaló.

Cabe mencionar que tras el registro inicial ante el Iepac, la planilla del verde sufrió una modificación, por lo que la suplente de doña Ana Pech, quien era su hermana Candy Karina, tuvo que ser sustituída por Fabiola Navarrete Quetz.

Su equipo de trabajo se encuentra conformado por:

Planilla de regidores:

1. Ana María Pech Chacón – Fabiola Navarrete Quetz (Suplente).

2. Jesús Alejandro Medina Figueroa – Giovani Magaña Magaña (Suplente)

3. Jessika Carrillo Minaburo – Lourdes Jiménez Cardeña (Suplente)

4. Fernando Meijueiro Ibañez – José Salvador Pensabé Acevedo (Suplente)

5. Karen Castillo Ortíz – Iris Paulina Solís Trujillo (Suplente)

6. Jesús Emmanuel Montero Acevedo – Angel Román Vidal Magaña (Suplente)

7. Mariam Noh Tinal – Rebeca Collí Cervera (Suplente)

8. Héctor Solís Ávila – Jesús D. Uicab Polanco (Suplente)

9. Viridiana Urrutia López – Viviana Romero Fuentes (Suplente)

10. Ismael García Sanchez – Luisa Abril Romero Fuentes (Suplentes)

11. Nora Gameba Nicolli Ceballos – Norma Sánchez Soto.