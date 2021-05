Estoy bien, no estoy enfermo, señala Romario García, candidato del PES a la alcaldía de Progreso

EL ABANDERADO CONOCIDO COMO «EL CABALLO NEGRO» SEÑALA QUE SON MENTIRAS LAS VERSIONES QUE INDICAN QUE TIENE COVID-19 / INVITA A SU CIERRE DE CAMPAÑA ESTE 2 DE JUNIO PRÓXIMO

PROGRESO.– «¡Mentira total!, señaló el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Progreso, Romario García Ramírez, cuando se le preguntó sobre las versiones que señalan que estaría enfermo Coronavirus Covid-19.

El abanderado del PES, popularmente conocido como «El caballo negro», señaló que está bien, que no tiene la enfermedad y no aguantó las ganas de soltar una carcajada al escuchar las versiones difundidas este día en redes sociales.

«Jajajajaja, mentira total», insistió el abanderado al señalar que continúa normal con sus actividades proselitistas.

El candidato aprovechó a invitar a sus simpatizantes a asistir a su cierre de campaña, que se realizará este miércoles 2 de mayo próximo -en lugar y horario por definir-, en un evento en donde se contará con la participación del reconocido ex vocalista de Junior Klan, don Hugo Fernández Lara, popularmente conocido en el ambiente artístico como «La Leyenda». (ProgresoHoy.com)