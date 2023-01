Ex alcaldes del PRI cuestionan el proyecto del viaducto elevado de Progreso

SE REÚNEN LOS EX EDILES Y ABORDAN, ENTRE OTRAS COSAS, EL PROYECTO DEL VIADUCTO DE LA CALLE 82

PROGRESO.— Cinco ex alcaldes priistas de este puerto sostuvieron una reunión en conocido restaurante del malecón con el fin de saludarse por el inicio de año e intercambiar opiniones en torno al acontecer político, económico y turístico del municipio, entre otros.

El ex alcalde Porfirio Trejo Zozaya difundió la imagen de la reunión en redes sociales, donde también aparecen los esposos y ex alcaldes Maria Ester Alonzo Morales, Enrique Magadán Villamil, así como Luis Sierra Pérez y Reina Quintal Recio.

También asistió el ex representante del gobierno estatal en la capital del país, Ignacio Mendicuti Pavón.

El ex edil señaló que uno de los temas de interés que se trataron fue el proyecto de construcción del viaducto elevado de la calle 82, del cual dio su «humilde opinión»

Al respecto, el también ex director del Cobay Yucatán (Trejo Zozaya) señaló lo siguiente:

Grata reunión de ex. Presidentes Municipales con nuestro amigo . DN. Nacho Mendicuti. Platicamos temas concernientes a política por supuesto jajajajajajajajaja y temas de interés para toda la población progreseña y por supuesto como ciudadanos Progreseños que somos dimos nuestros puntos de vista y percepción de temas como el desarrollo industrial, turistico, el malecon calles, inversiones privadas y por supuesto del Puente que se quiere construir en la calle 82 y que en diferentes épocas nos tocó transmitir a las autoridades federales y estatales el sentir de los progreseños y de los usuarios más afectados. Coincidimos que siempre defendimos la postura de la población a pesar de la opinión de dichas autoridades Estatales y Federales y hoy seguimos convencidos que los progreseños merecen y es una obligación escucharlos y presentarles como sería el proyecto realmente. Estamos a favor del desarrollo de progreso pero principalmente estamos a favor de la esencia y tranquilidad de los progresños. En otra ocasión les daré mi opinión sobre ese tema que No es la construcción del puente y que también en eso coincidimos mis compañ[email protected] Ex. Presidentes M. Luis Sierra, Reyna Quintal, Ma. Esther Alonso, Enrique Magadan y por supuesto su servidor. Este comentario es con el debido respeto a las diferentes autoridades. Mi humilde opinión Porfirio Trejo Zozaya Ex Presidente M.

Recuerden que este muro se aceptan todas las opiniones y por mi parte son aceptadas, las opiniones enriquecen nuestro conocimiento, siempre que sean respetuosas y si no tambien las aceptamos jajajajajajajajaja saludos cordiales. (ProgresoHoy.com)