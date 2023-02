Ex priistas de Progreso se suman a Movimiento Ciudadano

OFRECEN BAILE CON ALFREDO «EL PULPO» Y SUS TECLADOS PARA EL EVENTO DE SU TOMA DE PROTESTA COMO NUEVOS MIEMBROS DEL PARTIDO NARANJA

PROGRESO.– En un evento que fue encabezado por la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco, esta noche tomó protesta la Comisión Operativa Progreso del Partido Movimiento Ciudadano, integrada por varios ex priistas de éste municipio.

El evento se realizó esta misma noche a un costado del campo de la Termoeléctrica, donde también se realizó un baile popular con el fin de atraer a más personas al evento, según señalaron vecinos. El baile fue amenizado por Alfredo «El Pulpo» y sus teclados.

Rindieron protesta como integrantes de la citada comisión, los siguientes:

Luz María López Polanco, Angel Azael Ruiz López, Mayté Mendieta Rebolledo, Erika Salomé Vázquez Herrera, María Alejandrina Magaña Chalé, Citlally Barradas Osorno y

Lázaro Alberto Avila Pat.

También Francisco Javier Cauich Dzul, Teresita de Jesús Rodríguez Mena, Miriam Nilú Pech Nos, Jorge Daniel de Jesús Borges Guevara, Paúl Antonio Recio Puerto, Jorge Eduardo Patrón Martínez, Roberto Chim Peña y Rosa María Cortez Herrera.

Cabe señalar que Jorge Manzanero Ku, ex priista quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Progreso en el 2021, sí asistió al evento, pero no forma parte de la nueva Comisión Operativa y ni siquiera fue mencionado como ex candidato. Se le presentó como «amigo distinguido de Progreso».

DEL PES AL MOVIMIENTO NARANJA…

Como se sabe, Luz María López es actual regidora plurinominal del Ayuntamiento de Progreso. Fue empleada del Ayuntamiento durante varios años bajo administraciones del PRI. En el 2021, integró la planilla de candidatos a regidores del Partido Encuentro Solidario (PES), proyecto que en el 2021 encabezó Romario García Ramírez alias «Caballo Negro». Tras las elecciones quedó como regidora plurinominal. A fines de 2021, el PES perdió su registro como partido político.

El año pasado, luego de intensificar sus críticas contra el gobierno estatal y municipal panistas, Romario García se integró repentinamente al PAN y fue designado como director en un Colegio de Bachilleres.

Apenas la semana pasada, Luz María López también anunció su integración a otro partido, Movimiento Ciudadano, donde hoy sábado rindió protesta como integrante de la Comisión Operativa Progreso.

SIMULACIÓN…

En el evento también rindió protesta Angel Azael Ruiz López, quien ha coqueteado con Morena, el Partido Verde y ahora con Movimiento Ciudadano, pues según dicen sus allegados, está seguro de que será el próximo alcalde de Progreso.

Apenas el año pasado fue presentado como presidente de un supuesto Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante un evento realizado en la Sala de Fiestas Emilys. Incluso esa vez fue «destapado» por el diputado federal Mario Peraza Ramírez como aspirante a la alcaldía de Progreso para el 2024.

Poco después de la presentación del citado comité, todo fue desmentido por el propio líder estatal del Partido Verde, Harry Rodríguez Botello Fierro, quien declaró que todo se trató de una simulación y que dicho comité no tenía ninguna validez.

Ahora, meses después, Angel Ruiz reaparece como integrante del Partido Movimiento Ciudadano en Progreso, junto con varios que también le acompañaron en su fallido comité en el Partido Verde. También dirigió un mensaje a los presentes y «agradeció» por la oportunidad que se le encomienda en el partido naranja.

«Nos han arrebatado muchas cosas en Progreso… si no somos parte de ese círculo, no somos ni beneficiados por la luz… quiero que a Progreso le devuelvan lo que le han quitado, quiero que a Progreso vuelva la alegría», expresó.

MENSAJE…

En su mensaje, la ex gobernador priista y hoy diputada federal del MC, Ivonne Ortega, señaló que «Progreso es un municipio que quiero, que respeto, que me ha enseñado mucho y me ha complementado para llegar a donde he llegado», dijo.

Recordó, según dijo, cuando realizaba caminatas en Progreso visitante a los ciudadanos, en la zona de la ciénaga, a quienes ayudó a trasladarse a Flamboyanes para que vivan mejor… también dijo que ella fue la que construyó el malecón internacional y dijo que atendió el reclamo ciudadano de «meterle un peso» a las colonias y comisarías por las inversiones que hizo en materia turística.

«Y gracias a ustedes y a ese reclamo se hicieron calles, luz y muchas obras más», dijo la ex mandataria estatal quien añadió que «no voy a hablar del pasado», sino del futuro que se puede construir y ese futuro es naranja, señaló.

Luego de los mensajes y discursos, se retiró el escenario instalado para el evento y se procedió al baile popular. (ProgresoHoy.com)