Exhiben a policías de Progreso por pedir «mordida» de $500 pesos

VECINO DE CHICXULUB PUERTO SEÑALA QUE LOS AGENTES PIDIERON EL DINERO A SU HIJO EN LA VECINA COMISARÍA / LOS POLICÍAS INVOLUCRADOS FUERON ENCARADOS POR EL QUEJOSO CUANDO COMÍAN CON EL DINERO OBTENIDO

PROGRESO.– Conocido vecino de Chicxulub Puerto denunció esta tarde que policías de Progreso, le cobraron una «mordida» de $500 pesos a su hijo luego de detenerlo ayer por la tarde a bordo de su automóvil, en la vecina comisaría.

La denuncia fue hecha por Ricardo González Muñoz, propietario de conocido taller de esa comisaría y apreciado en el municipio por ser una persona honesta y trabajadora.

González Muñoz, evidentemenete enojado por lo sucedido, expuso la situación en sus redes sociales señalando que los agentes que cometieron el ilícito son los tripulantes de la patrulla DPM468 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso.

El quejoso, quien encaró a los agentes deshonestos, publicó las fotografías de los policías señalados de pedir dinero a cambio de liberar al joven detenido. Uno de los agentes señalados fue identificado como el Perito de Tránsito de la Policía de Progreso, Reyes Yam Chan, quien viajaba acompañado de otro agente.

Ricardo González acudió al edificio de la Policía a denunciar los hechos, pero señaló que el personal del departamento jurídico no levantó ningún acta al respecto «para no complicar las cosas».

A continuación reproducimos la queja de González Muñoz de forma textual:

«En la tarde de ayer una patrulla municipal la 468 detuvo a mi hijo con el argumento de que traia un foco quemado aunado a eso aprovecharon pedirle su licencia y la tarjeta de circulación. Mi hijo con toda amabilidad les dijo que sus luces estan bien y para eso les enseño que todo estaba correcto, para entonces le insistieron a que no coincidia su tarjeta con las placas. Y efectivamente el les dio la tarjeta impresa via internet x la pandemia y ahora que todo esta normal aproveche a sacar placas nuevas y la tarjeta de circulación la tengo junto a mi poliza de seguro. Mi hijo les dijo que me iba a hablar para que fuera donde Lo tenian detenido y con toda la desfachatez del mundo les dice el poli gordo moreno “no le hables a tu papa aqui nos podemos arreglar con una manita” o sea descaradamente 500 pesitos. Ante tanto hostigamiento y de tres

Policias sobre el no le quedo mas remedio que darle el dinero para que lo dejaran ir ya que tenia un partido de futbol a las 8 pm en el campo de la federal. ( lo pararon a las 7:15 x que fue x su novia)al llegar con mi familia al campo para disfrutar el partido, mi hijo me comento el incidente y la forma tan vil que le bajaron dinero en la mordida. Yo le dije vamos a denunciar a la

Policía despues del partido. Al término del encuentro veo a una patrulla comiendo sus tortas de asado a un lado del campo y me dije x corazonada que a

Lo mejor eran ellos y sorpresa estaban disfrutando su sabrosa cena con el producto de su robo. Mi hijo los encaro y delante de ellos me dijo que esos angelitos con uniforme y permiso para robar lo estuvieron hostigando. Hago la denuncia pública ya que en la policia de progreso en el area jurídica específicamente x la persona en turno le dijo que es mejor cooperar para ” no complicar las cosas. Que pena me das nieto de burro pach el poli rata gordito moreno. Ojalá y el director de policía de progreso tome cartas en este asunto y les aplique la sanción que proceda. Tambien el alcalde este enterado del actuar de estos angelitos con permiso para robar. Los encare y se quedaron con la boca cerrada y con la cara de verguenza. RATAS!!!!»

El afectado pidió la intervención del Jefe de la Policía de Progreso, Omar Herrera cocom y del alcalde de Progreso, Julián Zacarías, para sancionar a los agentes involucrados en los hechos y evitar futuros casos de este tipo que entre los ciudadanos se sabe que es una práctica común, sobre todo en esta temporada de vacaciones cuando llegan numerosos visitantes. (ProgresoHoy.com)