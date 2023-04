Exhorta Protección Civil a vacacionistas a prevenir y reportar incendios forestales

Durante el mes de marzo se registraron un total de 630 reportes de incidentes de siniestros, un promedio de 20 diarios. / El incremento de movilidad en este periodo de asueto es factor de mayor incidencia de siniestros, advirtió Alcocer Basto

MÉRIDA.– Ante el inicio del período de vacaciones, que propiciará mayor movilidad de vehículos y personas en el territorio estatal, condiciones que, aunadas a las altas temperaturas, son factores de riesgos de incendios, la Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a la población contribuir a prevenirlos.

El titular de la dependencia, Enrique Alcocer Basto, hizo un atento llamado a los paseantes locales, nacionales y extranjeros a no tirar envases de vidrio, colillas de cigarros o quemar basura en patios o en las orillas de las carreteras, ya que son las causas más frecuentes de incidentes.

Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, de mantener informada a la población, el titular de Procivy expuso que durante el mes de marzo los servicios de emergencia, mediante el 9-1-1, atendieron los reportes de 630 incidentes de incendios, es decir, un promedio de 20 diarios.

El servidor público advirtió que en la medida que avanza la temporada de incendios que abarca los meses de marzo, abril y mayo, aumenta el reporte de incidentes, sobre todo en la ciudad capital de Mérida y los municipios conurbados, aunque suman 48 las demarcaciones afectadas.

Las jurisdicciones en las que se han reportado el mayor número de incidentes son Mérida (280), Kanasín (32), Umán (29), Oxkutzcab (27), Tixkokob (13) y Maní (12), la mayoría conatos en montones de basura, así como en matorrales y pastizales.

Le siguen en frecuencia de casos Ixil, Motul, Muna, Conkal, Yobaín y Sotuta, con más de diez, así como Celestún, Hunucmá, Dzidzantún y Ticul con menor número.

En Progreso, Tixpehual, Tizimín, Tekax, Dzilam González, Hocabá, Hoctún y Tekal de Venegas los reportes sumaron más de cuatro cada uno. Los restantes municipios sumaron entre dos y tres incidentes cada uno.

La temporada de incendios en el estado de Yucatán se mantiene típica sin incidentes de consideración, salvo en unos 42 casos catalogados como incendios por su propagación y material consumido de consideración, planteó Alcocer Basto.

En ese sentido, resaltó la labor del personal de Protección Civil estatal y del municipal, así como de los elementos del cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública que, pese a las condiciones de calor y los riesgos que su labor implica, han controlado y extinguido los siniestros.

Hay que resaltar que todas las acciones de inmediata y eficaz respuesta a los 630 reportes de incidentes estuvieron a cargo de elementos debidamente capacitados, por lo que no hay al momento ningún lesionado o intoxicado ante la densa humareda y el intenso calor, recalcó el servidor público.

Por lo anterior, el titular de Procivy solicitó de la manera más atenta a la ciudadanía, que va a transitar por el territorio estatal en esta época de vacaciones, a coadyuvar con las autoridades en el combate de incendios en el territorio estatal, reportando al número gratuito 9-1-1.

“Es importante no dar por sentado o seguro que ha sido reportado algún incidente de incendios y llamar al 9-1-1. No importa que se reciban más de una llamada del mismo incidente a no recibir ninguna”, recalcó.

En cuanto a las temperaturas, estadísticamente las máximas registradas fueron de 44°C en los años 2010 y 2011 en el municipio de Peto, y en este 2023 la mayor hasta el momento ha sido de 40°C en las demarcaciones de Conkal y Ticul, seguido con 39°c en Muna, Oxkutzcab y Chocholá.

En Mérida los termómetros han registrado máximas de 38.3, temperaturas dentro de lo normal, por lo que no se superó algún récord.

Respecto a temperaturas mínimas, las extremas han ocurrido en Becanchén de 2°C en el 2013 Y de 5.5°C en Tizimín. En este 2023 la mínima registrada fue de 14°C en Oxkutzcab y Cantamayec, seguido de Tizimín y Conkal con 15°C mientras que en Mérida se registraron 18.6°.

En lluvias, el promedio en el mes de marzo es de 27.8 litros por metro cuadrado, pero al cierre del 31 marzo el registro fue de 27 litros de lluvia por metro cuadrado, lo que equivale al 97 por ciento de la lluvia que normalmente debe registrarse en un mes típico de marzo.