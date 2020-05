Extranjeros deberán comprobar estar sanos para poder entrar a su casa en San Crisanto: pobladores

TRAS TENSA SITUACIÓN, LOS EXTRANJEROS PUDIERON ENTRAR POR SUS MASCOTAS A SU CASA Y SE RETIRARON / HABITANTES BLOQUEARON EL PASO A LOS EXTRANJEROS CON UNA VALLA DE MOTOCICLETAS CON EL FIN DE QUE NO ENTREN AL PREDIO



MÉRIDA.– Cerca de la medianoche del domingo la comisaria de San Crisanto, Martina Chuc Rosado, se manifestó sobre los hechos ocurridos en el mencionado puerto, en relación de una pareja de esposos estadounidenses de la tercera edad a quienes se les negó el paso en el filtro sanitario debido a que previamente realizaron un viaje a los Estados Unidos y se teme que sean portadores de Covid-19:

En relación a los hechos presentados en San Crisanto, el día domingo 3 de mayo tienen inicio desde la salida de esta pareja, Ronald Ralp Jasper y Reaenn Jasper que son esposos, hacia Estados Unidos, su país, en los primeros días de abril ya que un familiar suyo murió, cuando ellos se fueron se les dijo por la comisaria del puerto, mediante su empleado para que les comunique; -ya que ellos solo hablan inglés- que al momento de salir del poblado (San Crisanto) dado que su destino fue los EEUU se le advirtió que no regresen (sino) hasta que pase la contingencia por la gravedad de la situación de ahí; a lo que el empleado (al parecer de nombre Luis Osorio) me dijo que estas personas ya estaban enteradas y que no iban a regresar a San Crisanto.

Resulta que el día viernes uno de mayo, uno de los muchachos que también sabía de la llegada de estas personas me informa que yo acepte que pasen y que él se hacía responsable, a lo que le dije que no porque cómo voy a arriesgar a la gente, sabiendo dónde fueron, y me contestó que Luis ya los iba ir a buscar por qué ya habían llegado de Estados Unidos.

Le preguntarle a Luis que si es verdad y me dijo que va ir por ellos le dije no vayas porque no se les permitirá la entrada, porque tú sabes cómo está la situación, a lo que él dijo que hablará con los muchachos para que los dejen pasar. Yo le sugerí que lo comenté a todos los del grupo para saber qué dicen y él dijo que no porque no lo van a dejar que traiga a las personas.

Pero él se las ingenió y les ofreció dinero a los del filtro para que lo dejen pasar. En tono de broma les dijeron que sí pero resulta que esos mismos muchachos me lo comunicaron y para no hacer que la gente se alborote hablé con el que estaba de responsable del filtro en el momento, y les dije que si llegaba Luis con los señores, no los dejen pasar y se avise a los señores.

Fue lo que pasó, se retiran y el sábado (2 de mayo) a las 11 pm se presenta una dama en representación del Juzgado de distrito que dice ser abogada con un amparo del Juzgado Federal para que se les permita el paso.

Llegan hoy por la mañana (domingo) en un vehículo compacto blanco con logo de Chevrolet con placas de circulación YYU 589 B a las 9:30 horas apróximamente, conducido por una dama de nombre Vineth Osmara Valdez Silva. Al ser enterados esperaron el arribo del presidente municipal luego de dialogar con las personas que están en el filtro, se convino en que para acceder a la comunidad tenían que acreditar que no son portadores del coronavirus mismo que inicialmente se aceptó por los señores Jasper asesorados por Vineth Osmara Valdez Silva, y se retiraron pero una hora de retirarse regresaron y los señores Jasper se bajaron del vehículo blanco que conducía Vineth Osmara, y las personas intentaron acceder caminando a la comunidad, violentando el acuerdo verbal que ya se había tomado previamente, y la gente ya enterada del incidente impidió el acceso; consideró que quien puso en riesgo a la pareja fue su asesora quien no quiso nunca identificarse.

Y con el lema que los señores van a pasar a su casa porque es su casa y pide al policía que retire los conos para que pasen y les dijo que él está para ver qué no haya agresiones ya que se le comunicó a la licenciada que no dejarán que pasen los señores, porque el filtro es comunitario no de la autoridad municipal.

Al final se hace presentó la policía del estado para dialogar con los señores Jasper y la comunidad fue muy clara desde el principio, que acrediten su inocuidad al coronavirus en virtud de su estancia en Estados Unidos y pasan, si no que cuarentenen en donde quieran, pero no entran a San Crisanto.

Se les permitió ir por su perro, y se retiraron de la comunidad con el compromiso de hacer su prueba que de resultar negativa pueden regresar a su casa. Fue notificada la CODHEY de manera telefónica, y dejo claro a todos NUNCA FUERON AMENZADOS Y MENOS AGREDIDOS, LOS VIDEOS Y LAS IMÁGENES DAN TESTIMONIO DE ELLO.