Facebook tumba granja de «bots» vinculada al PAN: dirigían ataques contra la priista Lila Frías

PROGRESO.– La empresa Facebook informó el pasado jueves 6 de marzo de 2021 que eliminó «granjas de bots» ligadas a una agencia de publicidad que tiene vínculos con políticos, entre ellos el actual candidato del PAN a la alcaldía de Progreso, Julián Zacarías Curi, actual edil con licencia, quien busca la reelección.

Facebook reveló la información a través de un informe sobre sus actividades para detectar y eliminar «comportamiento inauténtico coordinado», popularmente conocidos como «bots» o «granjas de trolls».

Esta es la primera vez que se sabe de una información de este tipo por parte de Facebook en plena campaña electoral.

Se informó que esta «granja de trolls» o de «bots» administrada por Sombrero Blanco, contaba con 44 cuentas (perfiles) de Facebook, 11 Páginas de Facebook y una cuenta de Instagram que eran seguidos por alrededor de 8,000 cuentas.

(El informe que se puede consultar públicamente en el siguiente link (https://about.fb.com/ltam/news/2021/05/informe-de-comportamiento-inautentico-coordinado-abril-2021/).

EN ETAPA TEMPRANA…

Diversos medios de comunicación locales, e incluso nacionales, hicieron eco de la información revelada por Facebook, señalando al panista Julián Zacarías de presuntamente financiar ataques contra la candidata priista Lila Frías, pues el informe detalla que las cuentas ligadas a la agencia de publicidad Sombrero Blanco: «Principalmente se enfocaban en amplificar la campaña de reelección de Julián Zacarías, el actual presidente municipal de Progreso (hoy con licencia), y criticaban a su opositora Lila Frías Castillo. La campaña estaba en una etapa temprana de operaciones y tenía muy pocos seguidores cuando la eliminamos», señala el reporte.

LAS CUENTAS ELIMINADAS…

En el caso de México, un reporte corresponde a «granjas de bots» creadas en México y dirigidas a políticos de San Luis Potosí y el otro caso corresponde a una granja creada en Yucatán, donde Facebook eliminó 44 cuentas de Facebook, 11 Páginas y una cuenta de Instagram por violar su política contra comportamiento inauténtico coordinado. Esta red se originó en México y se enfocó en el Estado de Yucatán, detalla la empresa.

Al detallar el caso de Yucatán, Facebook explicó que las personas detrás de esta actividad usaban cuentas falsas de reciente creación para publicar, comentar y administrar Páginas que se hacían pasar por entidades de noticias locales.

INVERSIÓN EN FACEBOOK…

Según Facebook, los perfiles eliminados, tanto auténticos como falsos, realizaron una inversión publicitaria cuyo historial asciende a alrededor de $515.000 dólares (casi $11 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy).

Facebook precisa que ésta cifra incluye la totalidad de la actividad publicitaria histórica de cuentas auténticas y no auténticas eliminadas como parte de esta red relacionada con comportamiento no auténtico coordinado.

Esto es, que esa cantidad es la que ha invertido la agencia publicitaria Sombrero Blanco y otros perfiles entre sus clientes a lo largo de su historia (desde su incursión a Facebook), y no significa que esa cantidad se haya gastado en beneficio de un solo cliente en la actual campaña política de 2021, pues como indica Facebook, la «granja» y su campaña publicitaria se encontraba en una etapa temprana de desarrollo cuando fue eliminada.

FUERON CASI $150 MIL, SEGÚN FACTURAS…

Si bien Facebook señala que la «granja de bots» tenía vínculos con la empresa Sombrero Blanco, agencia de publicidad que se sabe que ha prestado servicios al Ayuntamiento de Progreso, el informe no detalla qué perfiles ni cómo se gastó ese dinero.

El portal informativo El Cronista Yucatán, de Rafael Gómez Chí, difundió ayer tres facturas obtenidas vía transparencia por casi $150 mil pesos de servicios cobrados por la citada agencia al Ayuntamiento de Progreso cuando Julián Zacarías fue alcalde, pero esta cifra es muy distante a los $10 MDP que señala el informe de Facebook.

Según las facturas, Sombrero Blanco cobró 149 mil 776 pesos, con impuestos incluidos, al Ayuntamiento de Progreso.

Una factura es por 17 mil 420 pesos, otra por 61 mil 132 pesos y la tercera por 71 mil 224 pesos. En todos los casos se facturan «servicios de agencia de publicidad».

De igual forma, se pudo verificar en Facebook que el perfil del candidato del PAN, ha gastado unos $78 mil pesos (desde agosto de 2020 a la fecha) en publicidad pagada, según se puede ver en la librería de anuncios de esa red social. (puede verla aqui: https://es-la.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&view_all_page_id=349362031895959&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all)



LILA FRÍAS ACUSÓ A JULIÁN ZACARÍAS DE GASTAR $10 MDP…

Sin embargo, anoche mismo, tras conocerse la información, la candidata del PRI a la alcaldía de Progreso, Lila Frías Castillo, acusó directamente a Julián Zacarías Curi, candidato del PAN, de haber gastado $10 Millones de Pesos en desprestigiarla y engañar a la gente haciendo una campaña sucia en su contra con perfiles y páginas falsas de Facebook, lo que la candidata calificó como «una suma asquerosa de dinero público de extracción ilícita, que bien la pudieron usar para ayudar a los progreseños en la reactivación económica, comprando motores, ayudando a los pescadores con medicamentos, para el alumbrado público o arreglar las calles». La candidata atribuyó esta información al reporte publicado el jueves por Facebook.



EL CASO DE PROGRESO…

Según Facebook, «detectamos esta actividad como parte de nuestra investigación interna sobre comportamiento inauténtico coordinado en la región de cara a las elecciones en México. A pesar de que las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con Julián Zacarías y Sombrero Blanco, una empresa de Relaciones Públicas en México».

ATAQUES CONTRA LA CANDIDATA…

Lo cierto es que las cuentas manejadas por la citada agencia vinculada al candidato panista, sí lanzaron ataques contra la candidata del PRI, Lila Frías, pues el propio informe de Facebook muestra páginas de Facebook como «Yucatán Sin Censura», «Progreso Informa» y grupos como «Que todo Progreso Yucatan se entere al momento», los cuales fueron eliminados.



JULIÁN ZACARÍAS NIEGA ACUSACIONES Y DENUNCIARÁ…

Este sábado, el candidatro del PAN prácticamente negó las acusaciones y señaló que «es claro que los tramposos y aferrados al poder en Progreso son otros».

«No caeremos en el juego sucio ante ataques cibernéticos y falsedades. Es por ello que interpondremos este día las denuncias correspondientes».

De igual forma denunció que «El día de hoy, un miembro de mi equipo sufrió un ataque físico que afectó gravemente el patrimonio que con mucho trabajo y esfuerzo había logrado construir. Esto es un acto cobarde de quienes por más de 70 años sumieron a Progreso en el abandono. Y así lo quieren «recuperar».

El edil se refirió al ataque contra el vehículo de su colaborador Fernando Navarrete, el cual fue rociado con removedor de pintura por desconocidos en las primeras horas de hoy. (ProgresoHoy.com)